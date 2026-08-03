Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarske sposobnosti čak i u teško dostupnim područjima. Uređaj za čišćenje nudi robusnu konstrukciju, a četkasti ulošci i brisač su napravljeni od izdržljivog livenog aluminija. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 60 disk četka omogućava temeljito i snažno čišćenje. Snažna AGM baterija pruža 115 Ah za dugotrajnu upotrebu. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect". Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojem slavinom uz univerzalnu punionicu.