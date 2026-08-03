Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase

Kompaktni B 50 W Bp uređaj za čišćenje mokrih podova sa robusnim i izdržljivim aluminijskim komponentama, D 60 disk četkom i snažnom 115 Ah AGM baterijom.

Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarske sposobnosti čak i u teško dostupnim područjima. Uređaj za čišćenje nudi robusnu konstrukciju, a četkasti ulošci i brisač su napravljeni od izdržljivog livenog aluminija. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 60 disk četka omogućava temeljito i snažno čišćenje. Snažna AGM baterija pruža 115 Ah za dugotrajnu upotrebu. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect". Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojem slavinom uz univerzalnu punionicu.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase: Izuzetno kompaktan stroj
Izuzetno kompaktan stroj
Dobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase: Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase: Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Robusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 60 dvostruka četka s diskom
  • Velika i učinkovita radna širina.
  • Poboljšana produktivnost i brže čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 600
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3600
Površinski učinak praktični (m²/h) 2160
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 10
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 150
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 25 / 25
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 241
Težina bez pribora (kg) 175
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1280 x 636 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • rad pomoću aplikacije
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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