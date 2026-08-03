Kompaktna mašina za ribanje i sušenje B 50 W Bp idealna je za učinkovito čišćenje podova i može se pohvaliti posebno robusnim dizajnom. Glava četke i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija – za izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. Glava četke s jednim diskom D 51 daje izvanredne rezultate čišćenja tiho i pouzdano, od održavanja do međučišćenja, pa čak i tijekom radnog vremena. Kompaktan dizajn stroja koji se kreće iza pruža još bolji pregled i manevriranje čak iu posebno uskim područjima. Pogon kotača olakšava rad i smanjuje fizički napor. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje beskontaktno čišćenje spremnika prljave vode, sustav automatskog punjenja jednostavno punjenje spremnika svježe vode s funkcijom automatskog zaustavljanja vode. Svježu vodu lako je napuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Osim toga, napredne postavke i informacije mogu se jednostavno kontrolirati s vašeg pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".