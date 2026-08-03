Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase

B 50 W Bp kompaktna mašina za ribanjei usisavanje s ​​robusnim aluminijskim komponentama, čišćenjem spremnika, D 51 glavom četke s diskom i funkcijom autom. punjenja/autom. ispiranja.

Kompaktna mašina za ribanje i sušenje B 50 W Bp idealna je za učinkovito čišćenje podova i može se pohvaliti posebno robusnim dizajnom. Glava četke i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija – za izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. Glava četke s jednim diskom D 51 daje izvanredne rezultate čišćenja tiho i pouzdano, od održavanja do međučišćenja, pa čak i tijekom radnog vremena. Kompaktan dizajn stroja koji se kreće iza pruža još bolji pregled i manevriranje čak iu posebno uskim područjima. Pogon kotača olakšava rad i smanjuje fizički napor. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje beskontaktno čišćenje spremnika prljave vode, sustav automatskog punjenja jednostavno punjenje spremnika svježe vode s funkcijom automatskog zaustavljanja vode. Svježu vodu lako je napuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Osim toga, napredne postavke i informacije mogu se jednostavno kontrolirati s vašeg pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase: Izuzetno kompaktan stroj
Izuzetno kompaktan stroj
Dobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase: Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase: Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Robusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 51 glava četke s jednim diskom
  • Tih i energetski učinkovit.
  • Čišćenje tijekom radnog vremena s dugim trajanjem baterije.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²) maks. 3060
Površinski učinak praktični (m²/h) 1840
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 140
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 29 / 32
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 245
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1367 x 609 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
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Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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