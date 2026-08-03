B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje mokrih podova odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava odlično usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 disk četka pruža izuzetne rezultate čišćenja, kako tiho, tako i pouzdano. 115 Ah AGM baterija napaja uređaj za čišćenje, omogućavajući dugotrajno korištenje. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje, čak i u vrlo uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor. Novi DOSE sustav za doziranje omogućava precizno doziranje sredstva za čišćenje, čime se štede novac i resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava lako punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojem slavinom uz univerzalnu punionicu. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".