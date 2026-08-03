Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp impresionira svojim kompaktnim dizajnom za optimiziranu vidljivost i upravljivost. Metalna glava četke i brisač od lijevanog aluminija osiguravaju izdržljivost i izvrsno usisavanje čak i na teksturiranim površinama i u uskim kutovima. Aplikacija "Machine Connect" pruža napredne postavke i mogućnosti informiranja putem pametnog telefona. AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućuje dugo vrijeme rada. Orbitalna glava četke O51 s niskim vibracijama osigurava najbolje rezultate čišćenja za održavanje i dubinsko čišćenje. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. S do 25 posto manjom potrošnjom vode u odnosu na konvencionalne glave disk četki i mogućnošću čišćenja bez kemikalija, postavlja standarde u pogledu održivosti. Novi DOSE sustav osigurava precizno doziranje deterdženata. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta s prljavštinom, a spremnik svježe vode može se jednostavno napuniti pomoću funkcije automatskog punjenja koja uključuje automatsko zaustavljanje.