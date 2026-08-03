Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

Robustan i kompaktan stroj s izdržljivim metalnim/aluminijskim komponentama. Dodatna oprema: AGM baterija, DOSE sustav, automatsko punjenje, automatsko ispiranje i O51 orbitalna glava četke.

Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp impresionira svojim kompaktnim dizajnom za optimiziranu vidljivost i upravljivost. Metalna glava četke i brisač od lijevanog aluminija osiguravaju izdržljivost i izvrsno usisavanje čak i na teksturiranim površinama i u uskim kutovima. Aplikacija "Machine Connect" pruža napredne postavke i mogućnosti informiranja putem pametnog telefona. AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućuje dugo vrijeme rada. Orbitalna glava četke O51 s niskim vibracijama osigurava najbolje rezultate čišćenja za održavanje i dubinsko čišćenje. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. S do 25 posto manjom potrošnjom vode u odnosu na konvencionalne glave disk četki i mogućnošću čišćenja bez kemikalija, postavlja standarde u pogledu održivosti. Novi DOSE sustav osigurava precizno doziranje deterdženata. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta s prljavštinom, a spremnik svježe vode može se jednostavno napuniti pomoću funkcije automatskog punjenja koja uključuje automatsko zaustavljanje.

Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan stroj
  • Dobar pregled i izvrsna upravljivost.
  • Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
  • Prošireni raspon funkcija i informacija.
  • Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema.
  • Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
  • Robusne i izdržljive komponente.
  • Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
Orbitalna glava četkice s jednim diskom O51
  • Prvoklasne mehaničke performanse čišćenja.
  • Do 40% kraće vrijeme čišćenja/25% manja potrošnja vode u odnosu na glave disk četkica.
  • Čišćenje bez kemikalija/skidanja.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
  • Točno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
  • Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3060
Površinski učinak praktični (m²/h) 1840
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 20
Sila pritiskanja četke (kg) 36
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 245
Težina bez pribora (kg) 181
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1380 x 610 x 1082

Opseg isporuke

  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • orbitalna glava četkice
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Idealno za održavanje i brzo čišćenje, npr. u javnim zgradama
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