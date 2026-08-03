Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Robustan i kompaktan stroj s izdržljivim metalnim/aluminijskim komponentama. Dodatna oprema: AGM baterija, DOSE sustav, automatsko punjenje, automatsko ispiranje i O51 orbitalna glava četke.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp impresionira svojim kompaktnim dizajnom za optimiziranu vidljivost i upravljivost. Metalna glava četke i brisač od lijevanog aluminija osiguravaju izdržljivost i izvrsno usisavanje čak i na teksturiranim površinama i u uskim kutovima. Aplikacija "Machine Connect" pruža napredne postavke i mogućnosti informiranja putem pametnog telefona. AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućuje dugo vrijeme rada. Orbitalna glava četke O51 s niskim vibracijama osigurava najbolje rezultate čišćenja za održavanje i dubinsko čišćenje. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. S do 25 posto manjom potrošnjom vode u odnosu na konvencionalne glave disk četki i mogućnošću čišćenja bez kemikalija, postavlja standarde u pogledu održivosti. Novi DOSE sustav osigurava precizno doziranje deterdženata. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta s prljavštinom, a spremnik svježe vode može se jednostavno napuniti pomoću funkcije automatskog punjenja koja uključuje automatsko zaustavljanje.
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan stroj
- Dobar pregled i izvrsna upravljivost.
- Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
- Prošireni raspon funkcija i informacija.
- Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema.
- Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
- Robusne i izdržljive komponente.
- Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
Orbitalna glava četkice s jednim diskom O51
- Prvoklasne mehaničke performanse čišćenja.
- Do 40% kraće vrijeme čišćenja/25% manja potrošnja vode u odnosu na glave disk četkica.
- Čišćenje bez kemikalija/skidanja.
Eco!Flow sustav
- Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
- Točno doziranje sredstva za čišćenje.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
- Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
- Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
- Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3060
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1840
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|20
|Sila pritiskanja četke (kg)
|36
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|245
|Težina bez pribora (kg)
|181
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Opseg isporuke
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- DOSE
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Sustav ispiranja spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- orbitalna glava četkice
- rad pomoću aplikacije
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Idealno za održavanje i brzo čišćenje, npr. u javnim zgradama