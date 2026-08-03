Kompaktni stroj za pranje i sušenje podova B 50 W Bp odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Glava četke i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija – za izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 glava četke s integriranim funkcijama metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. AGM baterija od 115 Ah pokreće stroj i omogućuje dug radni vijek. Kompaktni dizajn stroja omogućuje bolji pregled i upravljivost, čak i u uskim prostorima. Pogon na kotače olakšava rad i smanjuje fizičko naprezanje. Novi DOSE sustav doziranja također pomaže preciznom doziranju sredstava za čišćenje – štedeći novac i čuvajući resurse. Funkcija automatskog ispiranja omogućuje čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućuje lako punjenje rezervoara za svježu vodu s automatskom funkcijom zaustavljanja vode. Svježa voda se lako dopunjuje na bilo kojoj slavini pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Osim toga, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".