The B 50 W Bp compact scrubber dryer is ideal for efficient floor cleaning and boasts a particularly robust design. The brush head and squeegee are made from long-lasting cast aluminium – for excellent suction even on structured surfaces and in tight bends. The D 51 single-disc brush head with integrated sweeping functions reliably ensures optimum and thorough cleaning results. The 80 Ah lithium-ion battery enables a long operating time. The compact design of the walk-behind machine provides a better overview and manoeuvrability even in particularly narrow areas. The wheel drive facilitates operation and reduces the physical strain. The new DOSE dosing system also helps to precisely dose cleaning agents – saving money and conserving resources. The auto-rinse function enables contact-free cleaning of the dirty water tank. The universal hose and auto-fill system facilitate easy filling of the fresh water tank at any tap with a built-in stop function. In addition, advanced settings and information can be easily accessed from your smartphone thank to the "Machine connect" app.