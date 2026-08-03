Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarsku sposobnost čak i u teško dostupnim područjima. Uređaj za čišćenje nudi robusnu konstrukciju s četkom i brisačem od izdržljivog livenog aluminija. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 disk četka pouzdano pruža izvanredne rezultate čišćenja i tiho održavanje ili međuvremensko čišćenje tijekom radnog vremena. Snažna AGM baterija osigurava visok učinak od 115 Ah za dugotrajno korištenje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".