Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje mokrih podova s robusnim i izdržljivim aluminijskim komponentama, 80 Ah Li-Ion baterijom i D 60 disk četkom.
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 60 disk četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. 80 Ah litij-ionska baterija napaja uređaj za čišćenje i omogućava dugotrajno korištenje. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 60 dvostruka četka s diskom
- Velika i učinkovita radna širina.
- Poboljšana produktivnost i brže čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|600
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3600
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2160
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|150
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|25 / 25
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|241
|Težina bez pribora (kg)
|154
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- rad pomoću aplikacije
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama