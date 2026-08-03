B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 60 disk četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. 80 Ah litij-ionska baterija napaja uređaj za čišćenje i omogućava dugotrajno korištenje. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".