Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Kompaktni B 50 W Bp ručni uređaj za čišćenje mokrih podova. Opremljen 115 Ah AGM baterijom i R 55 četkom i brisačem izrađenim od robusnog livenog aluminija.
Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarsku sposobnost čak i u teško dostupnim područjima. Četkasti ulošci i brisač od livenog aluminija čine uređaj izuzetno robusnim i izdržljivim. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na neravnim površinama i u uskim zavojima. R 55 četkasti ulošci osiguravaju temeljito i snažno čišćenje – posebno na strukturiranim površinama. Integrirana AGM baterija pruža 115 Ah snage za dugotrajno korištenje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
R 55 glava četke s dvostrukim valjkom
- Visok kontaktni pritisak i brzina četke.
- Izvrsni rezultati čišćenja, uključujući dubinsko čišćenje i strukturirane podove.
- Integrirana funkcija prethodnog metenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|550
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3600
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2160
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 10
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|965
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|235
|Težina bez pribora (kg)
|171
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- ČINJENICA
- Funkcija metenja
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- rad pomoću aplikacije
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama