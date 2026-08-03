Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarsku sposobnost čak i u teško dostupnim područjima. Četkasti ulošci i brisač od livenog aluminija čine uređaj izuzetno robusnim i izdržljivim. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na neravnim površinama i u uskim zavojima. R 55 četkasti ulošci osiguravaju temeljito i snažno čišćenje – posebno na strukturiranim površinama. Integrirana AGM baterija pruža 115 Ah snage za dugotrajno korištenje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".