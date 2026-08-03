Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF

B 50W Bp stroj za ribanje i sušenje s aluminijskim komponentama i 80Ah li-ionskom baterijom. Dolazi s DOSE sustavom, čišćenjem spremnika, automatskim punjenjem i O51 orbitalnom glavom četke.

Kompaktni dizajn ove perilice za ribanje i sušenje podova nudi poboljšanu vidljivost i upravljivost. Impresionira robusnim dizajnom s izdržljivom metalnom glavom četke i brisačem od lijevanog aluminija, što omogućuje izvrsno usisavanje čak i na teksturiranim površinama i u uskim kutovima. Napredne mogućnosti postavki i informacija lako se upravljaju putem pametnog telefona. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Orbitalna glava četke O51 ima niske vibracije i jamči najbolje rezultate za održavanje i dubinsko čišćenje. S do 25 posto manjom potrošnjom vode u usporedbi s konvencionalnim glavama disk četki ili mogućnošću čišćenja bez kemikalija, stroj je vodeći u pogledu očuvanja resursa. Litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah osigurava dugo vrijeme rada. S novim DOSE sustavom, deterdžent se može precizno dozirati, funkcija automatskog ispiranja omogućuje beskontaktno čišćenje spremnika za prljavu vodu, a sustav automatskog punjenja olakšava punjenje spremnika svježe vode s funkcijom automatskog zaustavljanja.

Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan stroj
  • Dobar pregled i izvrsna upravljivost.
  • Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
  • Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema.
  • Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
  • Robusne i izdržljive komponente.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
Orbitalna glava četkice s jednim diskom O51
  • Izvrsne mehaničke performanse čišćenja.
  • Do 40% smanjenje vremena čišćenja/25% manja potrošnja vode u odnosu na glave disk četkica.
  • Čišćenje bez kemikalija/skidanja.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
  • Točno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
  • Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3060
Površinski učinak praktični (m²/h) 1840
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 20
Sila pritiskanja četke (kg) 36
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 245
Težina bez pribora (kg) 179
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1380 x 610 x 1082

Opseg isporuke

  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • orbitalna glava četkice
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Rinse+AF
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Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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