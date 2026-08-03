Kompaktni dizajn ove perilice za ribanje i sušenje podova nudi poboljšanu vidljivost i upravljivost. Impresionira robusnim dizajnom s izdržljivom metalnom glavom četke i brisačem od lijevanog aluminija, što omogućuje izvrsno usisavanje čak i na teksturiranim površinama i u uskim kutovima. Napredne mogućnosti postavki i informacija lako se upravljaju putem pametnog telefona. Zaliha svježe vode može se lako nadopuniti iz bilo koje slavine pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Orbitalna glava četke O51 ima niske vibracije i jamči najbolje rezultate za održavanje i dubinsko čišćenje. S do 25 posto manjom potrošnjom vode u usporedbi s konvencionalnim glavama disk četki ili mogućnošću čišćenja bez kemikalija, stroj je vodeći u pogledu očuvanja resursa. Litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah osigurava dugo vrijeme rada. S novim DOSE sustavom, deterdžent se može precizno dozirati, funkcija automatskog ispiranja omogućuje beskontaktno čišćenje spremnika za prljavu vodu, a sustav automatskog punjenja olakšava punjenje spremnika svježe vode s funkcijom automatskog zaustavljanja.