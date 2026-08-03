Kompaktna mašina za ribanje i sušenje B 50 W Bp idealna je za učinkovito čišćenje podova i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Glava četke i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija – za izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. Glava četke R 55 s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. Kompaktni dizajn mašine za ribanje i sušenje s kojom se hoda pruža bolji pregled i upravljivost čak i na teško dostupnim mjestima. Pogon na kotače olakšava rukovanje i smanjuje fizički napor korisnika. Svježa voda se lako puni na bilo kojoj slavini pomoću univerzalnog crijeva za punjenje. Osim toga, napredne postavke i informacije mogu se jednostavno kontrolirati s vašeg pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".