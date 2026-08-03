B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. Kompaktni dizajn uređaja za vođenje omogućava bolji pregled i lako manevriranje, čak i u posebno uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav doziranja također pomaže preciznom doziranju sredstava za čišćenje, čime se štedi novac i čuvaju resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava kontaktno čišćenje prljavog spremnika vode, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu s funkcijom automatskog zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalne punionice. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".