Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje mokrih podova s robusnim alum. komponentama, sustavom doziranja, čišćenjem rezervoara, R 55 četkom i funkcijom automatskog punjenja/ispiranja.
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. Kompaktni dizajn uređaja za vođenje omogućava bolji pregled i lako manevriranje, čak i u posebno uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav doziranja također pomaže preciznom doziranju sredstava za čišćenje, čime se štedi novac i čuvaju resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava kontaktno čišćenje prljavog spremnika vode, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu s funkcijom automatskog zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalne punionice. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
R 55 glava četke s dvostrukim valjkom
- Visok kontaktni pritisak i brzina četke.
- Izvrsni rezultati čišćenja, uključujući dubinsko čišćenje i strukturirane podove.
- Integrirana funkcija prethodnog metenja.
Eco!Flow sustav
- Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
- Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
- Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|550
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3300
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1980
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|965
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Težina bez pribora (kg)
|94
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- ČINJENICA
- DOSE
- Funkcija metenja
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Sustav ispiranja spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- rad pomoću aplikacije
- automatsko punjenje
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama