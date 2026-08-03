Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje mokrih podova s robusnim alum. komponentama, sustavom doziranja, čišćenjem rezervoara, R 55 četkom i funkcijom automatskog punjenja/ispiranja.

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje i odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranom funkcijom metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. Kompaktni dizajn uređaja za vođenje omogućava bolji pregled i lako manevriranje, čak i u posebno uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav doziranja također pomaže preciznom doziranju sredstava za čišćenje, čime se štedi novac i čuvaju resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava kontaktno čišćenje prljavog spremnika vode, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu s funkcijom automatskog zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini pomoću univerzalne punionice. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill: Izuzetno kompaktan stroj
Izuzetno kompaktan stroj
Dobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill: Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill: Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Robusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
R 55 glava četke s dvostrukim valjkom
  • Visok kontaktni pritisak i brzina četke.
  • Izvrsni rezultati čišćenja, uključujući dubinsko čišćenje i strukturirane podove.
  • Integrirana funkcija prethodnog metenja.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 550
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3300
Površinski učinak praktični (m²/h) 1980
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 965
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 15,5 / 63
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Težina bez pribora (kg) 94
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1284 x 663 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • ČINJENICA
  • DOSE
  • Funkcija metenja
  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
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Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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