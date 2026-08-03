Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova. Aluminijski dijelovi, 80 Ah Li-Ion bat., brzo punjenje, sistem doziranja, D 51 disk četka i funkcija automatskog punjenja/ispiranja.

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 disk četka pouzdano pruža izvanredno čišćenje i tiho održavanje ili međuvremensko čišćenje. 80 Ah litij-ionska baterija omogućava dugotrajno korištenje uređaja za čišćenje. Funkcija brzog punjenja smanjuje nepotrebna vremena punjenja i duga čekanja. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i lako manevriranje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav za doziranje također pomaže u preciznom doziranju sredstva za čišćenje, čime se štede novac i resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta. Univerzalna crijevo i sustav automatskog punjenja olakšavaju jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu na bilo kojoj slavini uz ugrađenu funkciju zaustavljanja vode. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako pristupiti putem vašeg pametnog telefona zahvaljujući aplikaciji "Machine connect".

Značajke i prednosti
50 A brzi punjač za litij-ionske baterije
  • Potpuno napunjena za samo dva sata.
  • Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
  • Prošireni raspon funkcija i informacija.
  • Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema.
  • Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
  • Robusne i izdržljive komponente.
  • Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 51 glava četke s jednim diskom
  • Tih i energetski učinkovit.
  • Čišćenje tijekom radnog vremena s dugim trajanjem baterije.
Eco!Flow sustav
  • Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
  • Točno doziranje sredstva za čišćenje.
  • Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
  • Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
  • Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
  • Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3060
Površinski učinak praktični (m²/h) 1840
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 140
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 29 / 32
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 245
Težina bez pribora (kg) 173
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1367 x 609 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Brzi punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • rad pomoću aplikacije
  • automatsko punjenje
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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