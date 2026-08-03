Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
Kompaktni B 50 W Bp ručni uređaj za čišćenje mokrih podova s robusnim i izdržljivim aluminijskim komponentama, D 51 disk četkom i 80 Ah AGM baterijom.
Baterijski B 50 W Bp uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje podova u industrijskim okruženjima. Kompaktni dizajn omogućava bolji pregled i izvrsnu manevarsku sposobnost čak i u teško dostupnim područjima. Uređaj za čišćenje nudi robusnu konstrukciju s četkom i brisačem od izdržljivog livenog aluminija. Parabolični brisač osigurava savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 disk četka pouzdano pruža izvanredne rezultate čišćenja i tiho održavanje ili međuvremensko čišćenje tijekom radnog vremena. Snažna AGM baterija osigurava pouzdanu snagu od 80 Ah za dugotrajno korištenje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 60 dvostruka četka s diskom
- Velika i učinkovita radna širina.
- Poboljšana produktivnost i brže čišćenje.
Eco!Flow sustav
- Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Novi, integrirani sustav za doziranje sredstva za čišćenje "DOSE"
- Točno doziranje sredstva za čišćenje.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja i učinkovite uštede troškova.
- Bezkontaktna promjena sredstva za čišćenje zahvaljujući sustavu zatvorenog kruga.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
- Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
- Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
80 Ah litij-ionska baterija
- Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
- Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
- Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3060
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1840
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 80
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|140
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|29 / 32
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|245
|Težina bez pribora (kg)
|158
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- rad pomoću aplikacije
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama