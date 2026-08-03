B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranim funkcijama metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. 80 Ah litij-ionska baterija napaja uređaj za čišćenje i omogućava dugotrajno korištenje. Funkcija brzog punjenja smanjuje nepotrebna vremena punjenja i duga čekanja. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav za doziranje također pomaže u preciznom doziranju sredstva za čišćenje, čime se štede novac i čuvaju resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta. Univerzalna crijevo i sustav automatskog punjenja olakšavaju jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu na bilo kojoj slavini uz ugrađenu funkciju zaustavljanja vode. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako pristupiti putem vašeg pametnog telefona zahvaljujući aplikaciji "Machine connect".