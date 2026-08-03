B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranim funkcijama metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. 80 Ah litij-ionska baterija napaja uređaj za čišćenje i omogućava dugotrajno korištenje. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje čak i u vrlo uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav za doziranje također pomaže u preciznom doziranju sredstva za čišćenje, čime se štede novac i resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".