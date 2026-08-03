Stroj za ribanje i sušenje B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova s aluminijskim komponentama, 80 Ah Li-Ion bat., sistemom doziranja, čišćenjem rezervoara, R 55 četkom i funkcijom auto. punjenja/ispiranja.
B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova odlikuje se posebno robusnim dizajnom. Četkasti ulošci i brisač izrađeni su od dugotrajnog livenog aluminija, što omogućava izuzetno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. R 55 četka s integriranim funkcijama metenja pouzdano osigurava optimalne rezultate čišćenja i čiste podove. 80 Ah litij-ionska baterija napaja uređaj za čišćenje i omogućava dugotrajno korištenje. Kompaktni dizajn uređaja omogućava bolji pregled i lako manevriranje čak i u vrlo uskim prostorima. Pogon na točkovima olakšava rad i smanjuje fizički napor korisnika. Novi DOSE sustav za doziranje također pomaže u preciznom doziranju sredstva za čišćenje, čime se štede novac i resursi. Funkcija automatskog ispiranja omogućava čišćenje rezervoara za prljavu vodu bez kontakta, dok sustav automatskog punjenja omogućava jednostavno punjenje rezervoara za svježu vodu uz automatsku funkciju zaustavljanja vode. Svježa voda se lako može dopuniti na bilo kojoj slavini uz univerzalnu punionicu. Također, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona uz pomoć aplikacije "Machine connect".
Značajke i prednosti
Izuzetno kompaktan strojDobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminijaRobusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
- Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
- Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
R 55 glava četke s dvostrukim valjkom
- Visok kontaktni pritisak i brzina četke.
- Izvrsni rezultati čišćenja, uključujući dubinsko čišćenje i strukturirane podove.
- Integrirana funkcija prethodnog metenja.
Eco!Flow sustav
- Omogućuje doziranje vode ovisno o brzini.
- Dosljedno dobri rezultati čišćenja, čak i u zavojima.
Sustav za ispiranje spremnika s automatskim ispiranjem
- Čišćenje spremnika prljave vode bez kontakta.
- Bez prskanja.
Auto-fill sustav za punjenje svježe vode
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Ušteda vremena tijekom procesa čišćenja, nema prelijevanja zahvaljujući automatskom zaustavljanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|550
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3300
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1980
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|965
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|235
|Težina bez pribora (kg)
|162
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- ČINJENICA
- DOSE
- Funkcija metenja
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Sustav ispiranja spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- rad pomoću aplikacije
- automatsko punjenje
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
- Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
- Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama