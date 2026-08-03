Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, opcijskom baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah, molimo naručite i to), KIK sustavom i sustavom za ispiranje spremnika nudi udobnost, kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rukovanja, prava pristupa dodjeljuju se putem KIK sustava. S disk četkom D 65 (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 okr/min, stroj se može koristiti za nestrukturirane podove s površinskim učinkom do 2500 četvornih metara. Kontaktni tlak četke je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada enormno produžava vrijeme rada baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja podova. Osim toga, tu je funkcija automatskog punjenja za lako i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu, a V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara osigurava idealno usisavanje prljave vode.