Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Hodna perilica za podove (60 l) za površine od 1000–2500 m² impresionira pogonom, KIK sustavom, sustavom za ispiranje spremnika, automatskim punjenjem, disk četkom i V-oblika brisačem.
Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, opcijskom baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah, molimo naručite i to), KIK sustavom i sustavom za ispiranje spremnika nudi udobnost, kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rukovanja, prava pristupa dodjeljuju se putem KIK sustava. S disk četkom D 65 (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 okr/min, stroj se može koristiti za nestrukturirane podove s površinskim učinkom do 2500 četvornih metara. Kontaktni tlak četke je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada enormno produžava vrijeme rada baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja podova. Osim toga, tu je funkcija automatskog punjenja za lako i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu, a V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara osigurava idealno usisavanje prljave vode.
Značajke i prednosti
Dokazana dvostruka disk tehnologijaJednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda. Tiha i energetski učinkovita glava disk četke. Uključuje crvenu srednje tvrdu četku diska. Pogodno za mnoge primjene.
Vozni pogonRukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki. Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti.
Auto-Fill funkcijaPogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
- Vrlo lako rukovanje.
- Osnovnim funkcijama se na jednostavan način upravlja koristeći sklopku za EASY način rada.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
- eco!efficiency način rada je dodatno tih – idealan za osjetljiva područja na buku.
Inovativni KIK sustav
- Sprječava radne pogreške pomoću sustava s 2 ključa.
- Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
- Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Praktičan oblik uređaja
- Tanki dizajn za jednostavnu upravljivost, čak i u uskim područjima.
- Asimetričan oblik poboljšava pogled na čišćenu površinu.
- Optimalno na neravnom terenu, jer je četkasta glava neovisna o šasiji.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|650
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|3900
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2340
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|26
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Snaga uzimanja (W)
|2100
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Izvedba "spremnik u spremniku"
- Sustav ispiranja spremnika
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: otporan na ulje
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu