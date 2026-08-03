Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill

Hodna perilica za podove (60 l) za površine od 1000–2500 m² impresionira pogonom, KIK sustavom, sustavom za ispiranje spremnika, automatskim punjenjem, disk četkom i V-oblika brisačem.

Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, opcijskom baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah, molimo naručite i to), KIK sustavom i sustavom za ispiranje spremnika nudi udobnost, kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rukovanja, prava pristupa dodjeljuju se putem KIK sustava. S disk četkom D 65 (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 okr/min, stroj se može koristiti za nestrukturirane podove s površinskim učinkom do 2500 četvornih metara. Kontaktni tlak četke je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada enormno produžava vrijeme rada baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja podova. Osim toga, tu je funkcija automatskog punjenja za lako i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu, a V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara osigurava idealno usisavanje prljave vode.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill: Dokazana dvostruka disk tehnologija
Dokazana dvostruka disk tehnologija
Jednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda. Tiha i energetski učinkovita glava disk četke. Uključuje crvenu srednje tvrdu četku diska. Pogodno za mnoge primjene.
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill: Vozni pogon
Vozni pogon
Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki. Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti.
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill: Auto-Fill funkcija
Auto-Fill funkcija
Pogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
  • Vrlo lako rukovanje.
  • Osnovnim funkcijama se na jednostavan način upravlja koristeći sklopku za EASY način rada.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
  • eco!efficiency način rada je dodatno tih – idealan za osjetljiva područja na buku.
Inovativni KIK sustav
  • Sprječava radne pogreške pomoću sustava s 2 ključa.
  • Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
  • Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Praktičan oblik uređaja
  • Tanki dizajn za jednostavnu upravljivost, čak i u uskim područjima.
  • Asimetričan oblik poboljšava pogled na čišćenu površinu.
  • Optimalno na neravnom terenu, jer je četkasta glava neovisna o šasiji.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 650
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Površinski učinak teoretski (m²/h) 3900
Površinski učinak praktični (m²/h) 2340
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 26
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Snaga uzimanja (W) 2100
Dopuštena ukupna težina (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1540 x 900 x 1160

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Vozni pogon
  • Izvedba "spremnik u spremniku"
  • Sustav ispiranja spremnika
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: otporan na ulje
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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