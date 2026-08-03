Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez održavanja (24 V, 115 Ah) i KIK sustavom nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. S disk četkom D 65 (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 okr/min, stroj je idealan za čišćenje nestrukturiranih podova s površinskom učinkovitošću do 2500 m². Kontaktni tlak četke je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produljuje vrijeme rada baterije (maks. 3 h), a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Osim toga, funkcija automatskog punjenja omogućava lako i brzo punjenje spremnika s čistom vodom, a V-oblika gumenih brisača s radnom širinom od 900 milimetara omogućava besprijekorno usisavanje prljave vode, čak i pri skretanjima.