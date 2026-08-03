Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah) i KIK sustavom nudi udobnost, jednostavno i sigurno rukovanje. S D 65 disk četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 o/min, stroj je idealan za nestrukturirane podove s učinkom čišćenja do 2500 m². Pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje trajanje baterije (maks. 3 h), a sustav za ispiranje spremnika olakšava čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja poda. Također, tu je funkcija automatskog punjenja za jednostavno i brzo punjenje spremnika s čistom vodom te V-oblikovana brisača s radnom širinom od 900 mm za bezostatno usisavanje prljave vode, čak i prilikom skretanja.