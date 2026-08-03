Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom i KIK sustavom ključevima nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rada, pristupna prava dodjeljuju se putem KIK sustava. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 600 o/min, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s izvedbom za površine do 2500 m². Pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje radno vrijeme baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Osim toga, postoji funkcija automatskog punjenja za jednostavno i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu te V-oblik brisača s radnom širinom od 900 milimetara za besprijekorno usisavanje prljave vode čak i pri skretanju.