Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill

Hodna perilica za podove (60L) za površine od 1000–2500m² impresionira s pogonom, KIK sustavom, sustavom za ispiranje rezervoara, auto. punjenjem, valjkastom četkom i V-oblika brisačem.

Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom i KIK sustavom ključevima nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rada, pristupna prava dodjeljuju se putem KIK sustava. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 600 o/min, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s izvedbom za površine do 2500 m². Pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje radno vrijeme baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Osim toga, postoji funkcija automatskog punjenja za jednostavno i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu te V-oblik brisača s radnom širinom od 900 milimetara za besprijekorno usisavanje prljave vode čak i pri skretanju.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill: Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Jednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Ekstremno otporan na vanjske utjecaje.
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill: Vozni pogon
Vozni pogon
Ugodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill: Auto-Fill funkcija
Auto-Fill funkcija
Pogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
  • Vrlo lako rukovanje.
  • Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
  • eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
  • Sprječava radne pogreške pomoću sustava s 2 ključa.
  • Manji servisni troškovi zbog manje pogrešnog rukovanja.
  • Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Praktičan oblik uređaja
  • Žuti ključ za korisnika, sivi ključ za predradnika.
  • Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
  • Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
  • Tanki dizajn za jednostavnu upravljivost, čak i u uskim područjima.
  • Asimetrični oblik omogućuje najbolju preglednost površine koja se čisti.
  • Glava s četkom je neovisna o šasiji pa se stoga može optimalno prilagoditi neravninama.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
Praktičan oblik uređaja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 650
Radna širina usisavanja (mm) 940
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Površinski učinak teoretski (m²/h) 3900
Površinski učinak praktični (m²/h) 2340
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 315
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Snaga uzimanja (W) 2100
Dopuštena ukupna težina (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1520 x 900 x 1160

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Vozni pogon
  • Izvedba "spremnik u spremniku"
  • Sustav ispiranja spremnika
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: otporan na ulje
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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