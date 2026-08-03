Stroj za ribanje i sušenje B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
Hodna perilica za podove (60L) za površine od 1000–2500m² impresionira s pogonom, KIK sustavom, sustavom za ispiranje rezervoara, auto. punjenjem, valjkastom četkom i V-oblika brisačem.
Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom i KIK sustavom ključevima nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Za zaštitu od pogrešnog rada, pristupna prava dodjeljuju se putem KIK sustava. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 600 o/min, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s izvedbom za površine do 2500 m². Pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje radno vrijeme baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Osim toga, postoji funkcija automatskog punjenja za jednostavno i vremenski učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu te V-oblik brisača s radnom širinom od 900 milimetara za besprijekorno usisavanje prljave vode čak i pri skretanju.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeJednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Ekstremno otporan na vanjske utjecaje.
Vozni pogonUgodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Auto-Fill funkcijaPogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
- Vrlo lako rukovanje.
- Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
- eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
- Sprječava radne pogreške pomoću sustava s 2 ključa.
- Manji servisni troškovi zbog manje pogrešnog rukovanja.
- Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Praktičan oblik uređaja
- Žuti ključ za korisnika, sivi ključ za predradnika.
- Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
- Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
- Tanki dizajn za jednostavnu upravljivost, čak i u uskim područjima.
- Asimetrični oblik omogućuje najbolju preglednost površine koja se čisti.
- Glava s četkom je neovisna o šasiji pa se stoga može optimalno prilagoditi neravninama.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
Praktičan oblik uređaja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|650
|Radna širina usisavanja (mm)
|940
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|3900
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2340
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|315
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Snaga uzimanja (W)
|2100
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1520 x 900 x 1160
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Izvedba "spremnik u spremniku"
- Sustav ispiranja spremnika
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: otporan na ulje
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu