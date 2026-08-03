Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom i KIK ključ sustavom nudi udobnost, jednostavno i sigurno rukovanje. Uz KIK sustav, pristupna prava su dodijeljena kako bi se zaštitili od pogrešnog rada. S D 65 diskastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 180 o/min, stroj je idealan za nestrukturirane podove s performansama čišćenja do 2500 četvornih metara. Pritisak na četku je podesiv, a četka i glava se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžava vrijeme trajanja baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje rezervoara prljave vode nakon čišćenja podova. Dodatno, funkcija automatskog punjenja omogućuje jednostavno i uštedu vremena pri punjenju rezervoara svježe vode, dok V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara omogućuje besprijekorno usisavanje prljave vode, čak i prilikom skretanja.