Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, bezbrižnom baterijom od 170 Ah i KIK sustavom nudi udobnost, kao i jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav omogućuje dodjelu pristupnih prava kako bi se zaštitilo od pogrešnog rada. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 1200 okretaja u minuti, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s učinkom na površini do 2500 m². Četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje trajanje baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje rezervoara za prljavu vodu nakon čišćenja poda. Također, tu je funkcija automatskog punjenja za jednostavno i vremenski štedljivo punjenje rezervoara za svježu vodu, kao i V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara za bezostatno usisavanje prljave vode čak i prilikom skretanja.