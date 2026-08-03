Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
Walk-behind scrubber dryer (60 l) for areas from 1000 to 2500 m² with a traction drive, KIK system, tank rinsing system, auto-fill, roller brush head and maintenance-free battery (170 Ah).
Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, bezbrižnom baterijom od 170 Ah i KIK sustavom nudi udobnost, kao i jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav omogućuje dodjelu pristupnih prava kako bi se zaštitilo od pogrešnog rada. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 1200 okretaja u minuti, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s učinkom na površini do 2500 m². Četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje trajanje baterije, a sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje rezervoara za prljavu vodu nakon čišćenja poda. Također, tu je funkcija automatskog punjenja za jednostavno i vremenski štedljivo punjenje rezervoara za svježu vodu, kao i V-oblika brisač s radnom širinom od 900 milimetara za bezostatno usisavanje prljave vode čak i prilikom skretanja.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeJednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Ekstremno otporan na vanjske utjecaje.
Vozni pogonUgodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Auto-Fill funkcijaPogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
- Vrlo lako rukovanje.
- Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Snažna baterija od 170 Ah s integriranim punjačem na brodu
- Kompatibilni ugrađeni punjač povećava vijek trajanja baterije.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
- eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
- Sprječava radne pogreške pomoću sustava s 2 ključa.
- Manji servisni troškovi zbog manje pogrešnog rukovanja.
- Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Praktičan oblik uređaja
- Tanki dizajn za jednostavnu upravljivost, čak i u uskim područjima.
- Asimetričan oblik poboljšava pogled na čišćenu površinu.
- Četkasta glava je neovisna o šasiji, optimalno za neravne terene.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|650
|Radna širina usisavanja (mm)
|940
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|3900
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2340
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|315
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Snaga uzimanja (W)
|2100
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1520 x 900 x 1160
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Izvedba "spremnik u spremniku"
- Sustav ispiranja spremnika
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: otporan na ulje
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu