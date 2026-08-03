Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+115Ah+AF+Rins+V900
Uređaj za ribanje (60L) za površine od 1000 do 2500m² s pogonom na kotače, KIK sustavom za ispiranje rezervoara, auto. punjenjem, diskastom četkom i baterijom (115Ah).
Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez potrebe za održavanjem (24 V, 115 Ah) i KIK sustavom ključeva nudi udobnost, jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav omogućuje dodjelu prava pristupa kako bi se spriječile pogreške u radu. S D 65 diskastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 180 okretaja u minuti, stroj je idealan za čišćenje neuređenih podova s radnim učinkom do 2500 m². Pritisak na četku je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje trajanje baterije, dok sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Također, funkcija automatskog punjenja omogućava jednostavno i uštedu vremena pri punjenju rezervoara s čistom vodom, a V-oblika brisača s radnom širinom od 900 milimetara osigurava besprijekorno usisavanje prljave vode, čak i pri okretanju.
Značajke i prednosti
Dokazana dvostruka disk tehnologijaJednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Tiha i energetski učinkovita glava disk četke. Prikladno za većinu namjena. Također su dostupne i podloge za poliranje i disk za poliranje.
Vozni pogonUgodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Auto-Fill funkcijaPogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
- Vrlo lako rukovanje.
- Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
S 24V/115 Ah baterijom (C5)
- Kompatibilni ugrađeni punjač povećava vijek trajanja baterije.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
- eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
- Žuti ključ za korisnika, sivi ključ za predradnika.
- Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
- Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
S sustavom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE.
- S ugrađenom jedinicom za doziranje sredstva za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (može biti postavljeno do 3%).
- Nema stvaranja klica u spremniku, budući da je napunjen samo svježom vodom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|650
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|3900
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2340
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|26
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Snaga uzimanja (W)
|2100
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Izvedba "spremnik u spremniku"
- Sustav ispiranja spremnika
- automatsko punjenje
- Tip usisne trake: otporan na ulje
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu