Hodna perilica za podove B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez potrebe za održavanjem (24 V, 115 Ah) i KIK sustavom ključeva nudi udobnost, jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav omogućuje dodjelu prava pristupa kako bi se spriječile pogreške u radu. S D 65 diskastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 180 okretaja u minuti, stroj je idealan za čišćenje neuređenih podova s radnim učinkom do 2500 m². Pritisak na četku je podesiv, a glava i četke brzo se montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžuje trajanje baterije, dok sustav za ispiranje rezervoara pojednostavljuje čišćenje spremnika prljave vode nakon čišćenja podova. Također, funkcija automatskog punjenja omogućava jednostavno i uštedu vremena pri punjenju rezervoara s čistom vodom, a V-oblika brisača s radnom širinom od 900 milimetara osigurava besprijekorno usisavanje prljave vode, čak i pri okretanju.