Samohodna mašina za ribanje i ribanje B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah) i KIK sustavom ključeva nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Kod sustava ključeva KIK dodijeljena su prava pristupa radi zaštite od nepravilnog rada. S D 65 glavom četke s diskom (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 o/min, stroj je idealan za nestrukturirane podove s površinom do 2500 kvadratnih metara. Kontaktni pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo postavljaju i zamjenjuju. Način rada eco!efficiency uvelike produljuje vrijeme rada baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja poda. Osim toga, tu je i funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena. Nadalje, brisač u obliku slova V s radnom širinom od 900 milimetara osigurava usisavanje prljave vode bez ostataka čak i pri skretanju.