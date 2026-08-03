Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900

Uređaj za ribanje (60 l) za površine od 1000 do 2500 m² s vučnim pogonom, KIK i sustavom za ispiranje spremnika, automatskim punjenjem, glavom s disk četkom i baterijom bez održavanja (170 Ah).

Samohodna mašina za ribanje i ribanje B 60 W Bp s pogonom, baterijom bez održavanja (24 V, 170 Ah) i KIK sustavom ključeva nudi udobnost kao i jednostavno i sigurno rukovanje. Kod sustava ključeva KIK dodijeljena su prava pristupa radi zaštite od nepravilnog rada. S D 65 glavom četke s diskom (radna širina 65 cm) i brzinom četke od 180 o/min, stroj je idealan za nestrukturirane podove s površinom do 2500 kvadratnih metara. Kontaktni pritisak četke je podesiv, a glava i četke se brzo postavljaju i zamjenjuju. Način rada eco!efficiency uvelike produljuje vrijeme rada baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja poda. Osim toga, tu je i funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena. Nadalje, brisač u obliku slova V s radnom širinom od 900 milimetara osigurava usisavanje prljave vode bez ostataka čak i pri skretanju.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900: Dokazana dvostruka disk tehnologija
Dokazana dvostruka disk tehnologija
Jednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Tiha i energetski učinkovita glava disk četke. Prikladno za većinu namjena. Također su dostupne i podloge za poliranje i disk za poliranje.
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900: Vozni pogon
Vozni pogon
Ugodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900: Auto-Fill funkcija
Auto-Fill funkcija
Pogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
  • Vrlo lako rukovanje.
  • Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Snažna baterija od 170 Ah s integriranim punjačem na brodu
  • Kompatibilni ugrađeni punjač povećava vijek trajanja baterije.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
  • eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
  • Žuti ključ za korisnika, sivi ključ za predradnika.
  • Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
  • Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
S sustavom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE.
  • S ugrađenom jedinicom za doziranje sredstva za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (može biti postavljeno do 3%).
  • Nema stvaranja klica u spremniku, budući da je napunjen samo svježom vodom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 650
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Površinski učinak teoretski (m²/h) 3900
Površinski učinak praktični (m²/h) 2340
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 26
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Snaga uzimanja (W) 2100
Dopuštena ukupna težina (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1540 x 900 x 1160

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Izvedba "spremnik u spremniku"
  • Sustav ispiranja spremnika
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: otporan na ulje
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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