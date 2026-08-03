B 60 W Bp hodni stroj za čišćenje podova s pogonom na kotače, baterijom od 170 Ah bez potrebe za održavanjem i KIK sustavom ključeva nudi udobnost te jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav ključeva dodjeljuje prava pristupa kako bi se zaštitilo od radnih pogrešaka. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 1200 okretaja u minuti, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s radnim učinkom do 2500 m². Četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžava vrijeme trajanja baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja podova. Također, tu je funkcija auto-fill za jednostavno i uštede u vremenu punjenje spremnika s čistom vodom. Osim toga, V-oblika brisača s radnom širinom od 900 mm osigurava besprijekorno usisavanje prljave vode čak i pri skretanju.