Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900

Stroj za čišćenje podova (60L) za površine od 1000 do 2500m² s pogonom na kotače, KIK sustavom, sustavom za ispiranje spremnika, automatskim punjenjem, valjkastom četkom i baterijom (170Ah).

B 60 W Bp hodni stroj za čišćenje podova s pogonom na kotače, baterijom od 170 Ah bez potrebe za održavanjem i KIK sustavom ključeva nudi udobnost te jednostavno i sigurno rukovanje. KIK sustav ključeva dodjeljuje prava pristupa kako bi se zaštitilo od radnih pogrešaka. S R 65 valjkastom četkom (radna širina 65 cm) i brzinom četke do 1200 okretaja u minuti, stroj je idealno opremljen za čišćenje strukturiranih podova s radnim učinkom do 2500 m². Četke se brzo montiraju i zamjenjuju. eco!efficiency način rada značajno produžava vrijeme trajanja baterije, a sustav za ispiranje spremnika pojednostavljuje čišćenje spremnika za prljavu vodu nakon čišćenja podova. Također, tu je funkcija auto-fill za jednostavno i uštede u vremenu punjenje spremnika s čistom vodom. Osim toga, V-oblika brisača s radnom širinom od 900 mm osigurava besprijekorno usisavanje prljave vode čak i pri skretanju.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900: Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Jednostavna zamjena četki u nekoliko sekunda: vađenje četke putem nožne papučice, umetanje spuštanjem stroja odnosno ručno. Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Ekstremno otporan na vanjske utjecaje.
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900: Vozni pogon
Vozni pogon
Ugodna vožnja zahvaljujući kontinuiranom namještanju brzine (naprijed i natrag). Maksimalna brzina se može prethodno namjestiti. Rukovanje pomoću voznih poluga izravno na ručki.
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900: Auto-Fill funkcija
Auto-Fill funkcija
Pogodno punjenje spremnika putem crijeva. S automatskim zaustavljanjem kada je spremnik pun. Štedi vrijeme, jer se ostali poslovi mogu obaviti u međuvremenu.
Prekidač EASY Operation
  • Vrlo lako rukovanje.
  • Osnovnim funkcijama jednostavno se upravlja putem EASY-prekidača.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme učenja.
Snažna baterija od 170 Ah s integriranim punjačem na brodu
  • Kompatibilni ugrađeni punjač povećava vijek trajanja baterije.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Za značajno smanjenje potrošnje energije i znatno dulje trajanje baterije.
  • eco!efficiency stupanj je posebno tih pa je stoga optimalan za područja osjetljiva na buku (npr. bolnica ili hotel).
Inovativni KIK sustav
  • Žuti ključ za korisnika, sivi ključ za predradnika.
  • Minimalni troškovi servisiranja zbog manje pogrešnog rukovanja.
  • Optimalna prilagodba stroja različitim zahtjevima čišćenja.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno i higijensko čišćenje spremnika za prljavu vodu.
S sustavom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE.
  • S On-board doziranjem sredstva za čišćenje
  • Precizno i ravnomjerno doziranje sredstava za čišćenje (može biti postavljeno do 3%).
  • Nema stvaranja klica u spremniku, budući da je napunjen samo svježom vodom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 650
Radna širina usisavanja (mm) 940
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Površinski učinak teoretski (m²/h) 3900
Površinski učinak praktični (m²/h) 2340
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 315
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Snaga uzimanja (W) 2100
Dopuštena ukupna težina (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1520 x 900 x 1160

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • DOSE
  • Vozni pogon
  • Izvedba "spremnik u spremniku"
  • Sustav ispiranja spremnika
  • automatsko punjenje
  • Tip usisne trake: otporan na ulje
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Stroj za ribanje i sušenje B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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