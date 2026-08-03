S BD 50/50 C Bp Pack Classic uvijek imate optimalan pregled područja koje treba očistiti. Male dimenzije ovog kompaktnog i baterijski napajanog stroja za čišćenje podova s naprednom disk tehnologijom omogućuju to. Unatoč dobrom pregledu, rad putem EASY Operation panela od Kärchera vrlo je jednostavan. Opcije postavki i funkcije stroja svode se na ono najvažnije, pa nije potrebno dugo razdoblje upoznavanja s njim. Preporučujemo BD 50/50 C Bp Pack Classic za upotrebu u supermarketima, hotelima ili zdravstvenim ustanovama.