BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah stroj za pranje i sušenje podova udoban je za korištenje zahvaljujući vrlo jednostavnom operativnom konceptu i nema programa. Glava četke i brisač podižu se i spuštaju ručno, a turbina se istovremeno pokreće. Motor četke automatski počinje raditi, a voda se ispušta čim se glava spusti i pritisne upravljačka poluga. Ostale prednosti uključuju tihu disk četku, koja je idealna za dnevno čišćenje, kompaktan stroj za dobar pregled i upravljivost, kao i AGM bateriju od 80 Ah bez potrebe za održavanjem koja omogućava radne sate do 2 sata.