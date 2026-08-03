Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
Novi BD 50/55 C Classic Bp za pranje i sušenje podova ima radno vrijeme od 2h s AGM baterijom od 80 Ah i impresionira radnom širinom od 51 cm, te volumenom rezervoara za s vodu od 55 l.
BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah stroj za pranje i sušenje podova udoban je za korištenje zahvaljujući vrlo jednostavnom operativnom konceptu i nema programa. Glava četke i brisač podižu se i spuštaju ručno, a turbina se istovremeno pokreće. Motor četke automatski počinje raditi, a voda se ispušta čim se glava spusti i pritisne upravljačka poluga. Ostale prednosti uključuju tihu disk četku, koja je idealna za dnevno čišćenje, kompaktan stroj za dobar pregled i upravljivost, kao i AGM bateriju od 80 Ah bez potrebe za održavanjem koja omogućava radne sate do 2 sata.
Značajke i prednosti
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Izuzetno svestran, lako upravljiv uređaj koji pruža dobar pregled.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Aluminijska glava četke koja se može podići
- Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
- Ekstremno robustan dizajn.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Sve funkcije uređaja mogu se upravljati pomoću prekidača, tipki i dugmadi.
- Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
- Bez potrebe za održavanjem i sigurno: Veliki kapacitet od 80 Ah za izuzetno dugo trajanje baterije.
Prikladan sustav na četiri kotača
- Idealno za duge primjene bez umaranja.
- Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
- Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Povećava jednostavnost korištenja.
- Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1530
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65,2
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|240
|Težina bez pribora (kg)
|137
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
- Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima