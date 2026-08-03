Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah

Novi BD 50/55 C Classic Bp za pranje i sušenje podova ima radno vrijeme od 2h s AGM baterijom od 80 Ah i impresionira radnom širinom od 51 cm, te volumenom rezervoara za s vodu od 55 l.

BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah stroj za pranje i sušenje podova udoban je za korištenje zahvaljujući vrlo jednostavnom operativnom konceptu i nema programa. Glava četke i brisač podižu se i spuštaju ručno, a turbina se istovremeno pokreće. Motor četke automatski počinje raditi, a voda se ispušta čim se glava spusti i pritisne upravljačka poluga. Ostale prednosti uključuju tihu disk četku, koja je idealna za dnevno čišćenje, kompaktan stroj za dobar pregled i upravljivost, kao i AGM bateriju od 80 Ah bez potrebe za održavanjem koja omogućava radne sate do 2 sata.

Značajke i prednosti
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Izuzetno svestran, lako upravljiv uređaj koji pruža dobar pregled.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Aluminijska glava četke koja se može podići
  • Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
  • Ekstremno robustan dizajn.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Sve funkcije uređaja mogu se upravljati pomoću prekidača, tipki i dugmadi.
  • Vrlo kratko razdoblje obuke.
Baterija i punjač uključeni
  • Bez potrebe za održavanjem i sigurno: Veliki kapacitet od 80 Ah za izuzetno dugo trajanje baterije.
Prikladan sustav na četiri kotača
  • Idealno za duge primjene bez umaranja.
  • Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
Robusna standardna šasija
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
  • Povećava pouzdanost.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Povećava jednostavnost korištenja.
  • Smanjuje buku pri radu.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Motor s četkama
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 137
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
Videos
Područja primjene
  • Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
  • Također prikladan za primjene čišćenja u maloprodaji, kantinama ili uredima
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
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