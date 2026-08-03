Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah

Glava četke s diskom s radnom širinom od 51 cm i spremnicima od 55 l omogućuju performanse površine od 2000 m²/h sa svestranim pokretnim strojem za ribanje BD 50/55 W Classic Pack.

Robustan, kompaktan, svestran i jednostavan za korištenje: Naša baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/55 W Classic Pack zna kako impresionirati tijekom čišćenja na raznim mjestima. Bez obzira radi li se o maloprodaji ili industriji: glava disk četke s radnom širinom od 51 cm i kontaktnim tlakom od 27 kilograma, dva velika spremnika od 55 l, kao i 850 mm široki brisač, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja. Glava disk četke i brisač izrađeni su od visokokvalitetnog aluminija i dizajnirani da traju jako dugo. Izvrstan pogled na područje koje se čisti, integrirani vučni pogon i udoban sustav na četiri kotača impresivno ističu visoku razinu jednostavnosti za korištenje BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack dolazi s dugotrajnom AGM baterijom kapaciteta 80 Ah, koja se može puniti pomoću priloženog vanjskog punjača.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah: Aluminijska glava četke koja se može podići
Aluminijska glava četke koja se može podići
Za isvrsne performanse čišćenja. Ekstremno robustan dizajn. Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah: Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača
Jednostavan transport. Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor. Idealno za duge primjene bez umaranja.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah: Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Operacija koja je sama po sebi razumljiva
Jednostavnoi pokretanje stroja. Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja. Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
Standardna zakrivljena usisna traka
  • Brzo sušenje zahvaljujući manjim ostatcima vode na očišćenim površinama.
  • Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
  • Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
  • Za operatere različitih visina.
  • Povećava udobnost rada.
  • Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
Robusna standardna šasija
  • Visoka kvaliteta sprječava deformacije.
  • Povećava pouzdanost.
  • Smanjuje napore i troškove održavanja.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
  • Jednostavan rad na održavanju.
  • Smanjuje buku pri radu.
  • Povećava jednostavnost korištenja.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
  • Vrlo jednostavno čišćenje.
  • Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
  • Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
  • Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
  • Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
  • Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 55 / 55
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2550
Površinski učinak praktični (m²/h) 1530
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 8,7
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 27
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65,2
Dopuštena ukupna težina (kg) 240
Težina bez pribora (kg) 152
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima.
  • Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
  • Za čišćenje u zdravstvenom sektoru, transportnoj industriji i industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
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