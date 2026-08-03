Robustan, kompaktan, svestran i jednostavan za korištenje: Naša baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/55 W Classic Pack zna kako impresionirati tijekom čišćenja na raznim mjestima. Bez obzira radi li se o maloprodaji ili industriji: glava disk četke s radnom širinom od 51 cm i kontaktnim tlakom od 27 kilograma, dva velika spremnika od 55 l, kao i 850 mm široki brisač, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja. Glava disk četke i brisač izrađeni su od visokokvalitetnog aluminija i dizajnirani da traju jako dugo. Izvrstan pogled na područje koje se čisti, integrirani vučni pogon i udoban sustav na četiri kotača impresivno ističu visoku razinu jednostavnosti za korištenje BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack dolazi s dugotrajnom AGM baterijom kapaciteta 80 Ah, koja se može puniti pomoću priloženog vanjskog punjača.