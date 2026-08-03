Stroj za ribanje i sušenje BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
Glava četke s diskom s radnom širinom od 51 cm i spremnicima od 55 l omogućuju performanse površine od 2000 m²/h sa svestranim pokretnim strojem za ribanje BD 50/55 W Classic Pack.
Robustan, kompaktan, svestran i jednostavan za korištenje: Naša baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/55 W Classic Pack zna kako impresionirati tijekom čišćenja na raznim mjestima. Bez obzira radi li se o maloprodaji ili industriji: glava disk četke s radnom širinom od 51 cm i kontaktnim tlakom od 27 kilograma, dva velika spremnika od 55 l, kao i 850 mm široki brisač, osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja. Glava disk četke i brisač izrađeni su od visokokvalitetnog aluminija i dizajnirani da traju jako dugo. Izvrstan pogled na područje koje se čisti, integrirani vučni pogon i udoban sustav na četiri kotača impresivno ističu visoku razinu jednostavnosti za korištenje BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack dolazi s dugotrajnom AGM baterijom kapaciteta 80 Ah, koja se može puniti pomoću priloženog vanjskog punjača.
Značajke i prednosti
Aluminijska glava četke koja se može podićiZa isvrsne performanse čišćenja. Ekstremno robustan dizajn. Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.
Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotačaJednostavan transport. Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor. Idealno za duge primjene bez umaranja.
Operacija koja je sama po sebi razumljivaJednostavnoi pokretanje stroja. Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja. Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.
Standardna zakrivljena usisna traka
- Brzo sušenje zahvaljujući manjim ostatcima vode na očišćenim površinama.
- Minimizira rizik od klizanja na nedavno očišćenim područjima.
- Povećava usisnu snagu i sigurnost.
Ergonomski dizajn
- Za operatere različitih visina.
- Povećava udobnost rada.
- Omogućuje veću produktivnost tijekom primjena čišćenja.
Robusna standardna šasija
- Visoka kvaliteta sprječava deformacije.
- Povećava pouzdanost.
- Smanjuje napore i troškove održavanja.
Jedinstven dizajn usisnog sustava
- Jednostavan rad na održavanju.
- Smanjuje buku pri radu.
- Povećava jednostavnost korištenja.
Odvojeni sustav spremnika za prljavu vodu
- Vrlo jednostavno čišćenje.
- Povećava higijenu.
Poklopac za svježu vodu s doziranjem sredstva za čišćenje
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Smanjuje potrošnju i troškove sredstva za čišćenje.
Praktični Home Base
- Za nošenje raznih dodatnih dijelova.
- Pribor za ručno čišćenje uvijek je nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|55 / 55
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2550
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1530
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 8,7
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|27
|širina okretanja prolaza (mm)
|1400
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65,2
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|240
|Težina bez pribora (kg)
|152
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
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Područja primjene
- Savršeno za izvođače usluga u javnim zgradama ili uredima.
- Za korištenje u hotelima i ugostiteljstvu, maloprodaji i autosalonima
- Za čišćenje u zdravstvenom sektoru, transportnoj industriji i industriji