BD 50/70 R Classic Bp kompaktna je strojna mašina za ribanje s pogonom na baterije, koja impresionira vrhunskim omjerom cijene i učinka, dobrom izvedbom čišćenja, mnogim korisnim detaljima opreme i vrlo jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, to je ozbiljna alternativa pokretnom stroju bez da se korisnik mora odreći udobnosti. Radni elementi označeni bojama osiguravaju posebno jednostavan rad, snažna, dugotrajna litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah sa svojom opcijom brzog i srednjeg punjenja osigurava maksimalnu dostupnost stroja. Standardna kućna baza, koja može biti opremljena kukama za nošenje pribora za čišćenje, kao i opcijska dodatna oprema kao što je držač košuljice za smeće ili krpa za prethodno čišćenje, zaokružuju jednostavan, ali učinkovitiji koncept BD 50/70 R. Klasični Bp.