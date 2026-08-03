Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Uređaj za ribanje BD 50/70 R Classic s pogonom na baterije po atraktivnoj cijeni. S volumenom spremnika od 70 l, glavom s disk četkom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah.
BD 50/70 R Classic Bp kompaktna je strojna mašina za ribanje s pogonom na baterije, koja impresionira vrhunskim omjerom cijene i učinka, dobrom izvedbom čišćenja, mnogim korisnim detaljima opreme i vrlo jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, to je ozbiljna alternativa pokretnom stroju bez da se korisnik mora odreći udobnosti. Radni elementi označeni bojama osiguravaju posebno jednostavan rad, snažna, dugotrajna litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah sa svojom opcijom brzog i srednjeg punjenja osigurava maksimalnu dostupnost stroja. Standardna kućna baza, koja može biti opremljena kukama za nošenje pribora za čišćenje, kao i opcijska dodatna oprema kao što je držač košuljice za smeće ili krpa za prethodno čišćenje, zaokružuju jednostavan, ali učinkovitiji koncept BD 50/70 R. Klasični Bp.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanjeJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Dugotrajna litij-ionska baterijaDugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom.
Tehnika okruglih četkiRobusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajn
- Iznimno okretan uređaj.
- Dobra preglednost površine koja se čisti.
- Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|8
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|13 / 20
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|1400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|112
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Opseg isporuke
- Baterija
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada