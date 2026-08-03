Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

Uređaj za ribanje BD 50/70 R Classic s pogonom na baterije po atraktivnoj cijeni. S volumenom spremnika od 70 l, glavom s disk četkom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah.

BD 50/70 R Classic Bp kompaktna je strojna mašina za ribanje s pogonom na baterije, koja impresionira vrhunskim omjerom cijene i učinka, dobrom izvedbom čišćenja, mnogim korisnim detaljima opreme i vrlo jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, to je ozbiljna alternativa pokretnom stroju bez da se korisnik mora odreći udobnosti. Radni elementi označeni bojama osiguravaju posebno jednostavan rad, snažna, dugotrajna litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah sa svojom opcijom brzog i srednjeg punjenja osigurava maksimalnu dostupnost stroja. Standardna kućna baza, koja može biti opremljena kukama za nošenje pribora za čišćenje, kao i opcijska dodatna oprema kao što je držač košuljice za smeće ili krpa za prethodno čišćenje, zaokružuju jednostavan, ali učinkovitiji koncept BD 50/70 R. Klasični Bp.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Tehnika okruglih četki
Tehnika okruglih četki
Robusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajn
  • Iznimno okretan uređaj.
  • Dobra preglednost površine koja se čisti.
  • Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
  • Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
  • Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 70 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) 2805
Površinski učinak praktični (m²/h) 2000
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Vrijeme punjenja baterije (h) 8
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 13 / 20
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) 1400
Dopuštena ukupna težina (kg) 345
Težina bez pribora (kg) 112
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Opseg isporuke

  • Baterija
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
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