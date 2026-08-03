Snažan i na baterije: zahvaljujući svom kompaktnom i tankom dizajnu, naš stroj za čišćenje podova B 50/70 R Classic nudi visok stupanj agilnosti i upravljivosti te je stoga vrlo jednostavan za transport. Opremljen snažnom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah, koja se može napuniti u bilo kojem trenutku, kao i spremnikom od 70 litara, moguće su i proširene primjene za čišćenje podova. Povrh toga, BD 50/70 R Classic omogućuje ugradnju mnogih korisnih i opcijskih detalja opreme, kao što je Home Base s kukama za nošenje pribora za ručno čišćenje, krpa za prethodno čišćenje ili držač za kante.