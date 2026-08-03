Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Kompaktna, vrlo lako upravljiva mašina za ćišćenje podova BD 50/70 R Classic s volumenom spremnika od 70 l, litij-ionskom baterijom (80 Ah) bez održavanja i snažnim brzim punjačem.
Snažan i na baterije: zahvaljujući svom kompaktnom i tankom dizajnu, naš stroj za čišćenje podova B 50/70 R Classic nudi visok stupanj agilnosti i upravljivosti te je stoga vrlo jednostavan za transport. Opremljen snažnom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah, koja se može napuniti u bilo kojem trenutku, kao i spremnikom od 70 litara, moguće su i proširene primjene za čišćenje podova. Povrh toga, BD 50/70 R Classic omogućuje ugradnju mnogih korisnih i opcijskih detalja opreme, kao što je Home Base s kukama za nošenje pribora za ručno čišćenje, krpa za prethodno čišćenje ili držač za kante.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanjeJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Dugotrajna litij-ionska baterijaDugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom.
Tehnika okruglih četkiRobusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajn
- Iznimno okretan uređaj.
- Dobra preglednost površine koja se čisti.
- Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 2
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|13 / 20
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Snaga uzimanja (W)
|1400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|112
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Opseg isporuke
- Baterija
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada