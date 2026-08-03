Opremljena visokokvalitetnim komponentama kao što su dvostruka glava četke s podesivim kontaktnim pritiskom četke i aluminijska brisača, naša baterijska roto-sušilica BD 70/75 W Classic Bp Pack pruža impresivno dobre rezultate. Spremnik od 75 litara i integrirana gel baterija od 105 Ah koja ne zahtijeva održavanje osiguravaju vrlo dugo vrijeme rada. Kompaktni dizajn omogućuje optimalnu upravljivost svestranog stroja, dok robustan dizajn osigurava da se može koristiti čak i za teške poslove čišćenja. Vrlo je jednostavan za korištenje i održavanje, što stroj čini izuzetno jednostavnim za korištenje.