Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah

Integrirana gel baterija kapaciteta 105 Ah osigurava dugotrajan rad naše BD 70/75 W Classic Bp Pack stroja za ribanje i sušenje. Robustan, svestran stroj.

Opremljena visokokvalitetnim komponentama kao što su dvostruka glava četke s podesivim kontaktnim pritiskom četke i aluminijska brisača, naša baterijska roto-sušilica BD 70/75 W Classic Bp Pack pruža impresivno dobre rezultate. Spremnik od 75 litara i integrirana gel baterija od 105 Ah koja ne zahtijeva održavanje osiguravaju vrlo dugo vrijeme rada. Kompaktni dizajn omogućuje optimalnu upravljivost svestranog stroja, dok robustan dizajn osigurava da se može koristiti čak i za teške poslove čišćenja. Vrlo je jednostavan za korištenje i održavanje, što stroj čini izuzetno jednostavnim za korištenje.

Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
  • Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
  • Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
S gel baterijom od 105 Ah koja ne zahtijeva održavanje i vanjskim punjačem baterija
  • Jednostavna tehnologija baterije za mogućnost maksimalne uporabe stroja.
  • Omogućuje dugotrajan rad te povećava učinkovitost i produktivnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 705
Radna širina usisavanja (mm) 1030
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3525
Površinski učinak praktični (m²/h) 2115
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,2
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 12,4
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
širina okretanja prolaza (mm) 1550
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,75
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1850
Dopuštena ukupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 78
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i punjač uključeni
  • Brisač, kutni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
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Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
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