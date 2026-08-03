Jednostavan koncept, jednostavan za korištenje, jednostavno održavanje: naša BD 70/75 W Classic Bp Pack mašina za ribanje i ribanje s pogonom na baterije izuzetno je laka za korištenje i pruža izvrsne performanse čišćenja zahvaljujući glavi četke s dvostrukim diskom s podesivim kontaktnim pritiskom četke i aluminijskom brisaču. Robustan, iznimno kompaktan stroj također je vrlo sposoban za manevriranje i svestran. Volumen spremnika od 75 litara i nova litij-ionska baterija od 160 Ah također bez napora osiguravaju dugo vrijeme rada. Osim toga, baterija, koja se može brzo napuniti strujom punjenja od 50 Ampera, impresionira izuzetno visokom stabilnošću ciklusa, koja dopušta međupunjenje, čime se osigurava visoka raspoloživost stroja.