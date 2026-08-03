Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
Uređaj za ribanje BD 70/75 W Classic Bp Pack sa spremnikom od 75 l, glavom četke s dvostrukim diskom i litij-ionskom baterijom. Vrlo jednostavan za rukovanje i svestran.
Jednostavan koncept, jednostavan za korištenje, jednostavno održavanje: naša BD 70/75 W Classic Bp Pack mašina za ribanje i ribanje s pogonom na baterije izuzetno je laka za korištenje i pruža izvrsne performanse čišćenja zahvaljujući glavi četke s dvostrukim diskom s podesivim kontaktnim pritiskom četke i aluminijskom brisaču. Robustan, iznimno kompaktan stroj također je vrlo sposoban za manevriranje i svestran. Volumen spremnika od 75 litara i nova litij-ionska baterija od 160 Ah također bez napora osiguravaju dugo vrijeme rada. Osim toga, baterija, koja se može brzo napuniti strujom punjenja od 50 Ampera, impresionira izuzetno visokom stabilnošću ciklusa, koja dopušta međupunjenje, čime se osigurava visoka raspoloživost stroja.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
- 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
- Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
- Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|705
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3525
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3,6
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|4
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|širina okretanja prolaza (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1850
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Brzi punjač
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za primjenu u industrijskim i transportnim pogonima, kao i na aerodromima
- Savršeno za čišćenje bazena, sportskih dvorana i trgovačkih centara