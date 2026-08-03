Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Akumulatorska mašina za pranje rublja BD 70/75 W Classic Bp Pack. S spremnicima od 75 l, dvostrukom glavom četke i aluminijskom brisačem za izvrsne rezultate čišćenja.
Naša vrlo robusna i kompaktna mašina za pranje rublja BD 70/75 W Classic Bp Pack standardno ima litij-ionsku bateriju od 80 Ah s iznimno visokom stabilnošću ciklusa, koja se može puniti u bilo kojem trenutku, čime se osigurava visoka razina dostupnosti stroja. Pokretna mašina za pranje rublja impresionira s dvostrukom glavom četke s podesivim kontaktnim pritiskom četke, aluminijskom brisačem i zapreminom spremnika od 75 litara s izvrsnim učinkom čišćenja i velikom izdržljivošću za duge primjene. I nevjerojatno je jednostavan za rukovanje i servis.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
- 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
- Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
- Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|705
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3525
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 1,8
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|širina okretanja prolaza (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1850
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za primjenu u industrijskim i transportnim pogonima, kao i na aerodromima
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama