Naša vrlo robusna i kompaktna mašina za pranje rublja BD 70/75 W Classic Bp Pack standardno ima litij-ionsku bateriju od 80 Ah s iznimno visokom stabilnošću ciklusa, koja se može puniti u bilo kojem trenutku, čime se osigurava visoka razina dostupnosti stroja. Pokretna mašina za pranje rublja impresionira s dvostrukom glavom četke s podesivim kontaktnim pritiskom četke, aluminijskom brisačem i zapreminom spremnika od 75 litara s izvrsnim učinkom čišćenja i velikom izdržljivošću za duge primjene. I nevjerojatno je jednostavan za rukovanje i servis.