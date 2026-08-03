Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li

Akumulatorska mašina za pranje rublja BD 70/75 W Classic Bp Pack. S spremnicima od 75 l, dvostrukom glavom četke i aluminijskom brisačem za izvrsne rezultate čišćenja.

Naša vrlo robusna i kompaktna mašina za pranje rublja BD 70/75 W Classic Bp Pack standardno ima litij-ionsku bateriju od 80 Ah s iznimno visokom stabilnošću ciklusa, koja se može puniti u bilo kojem trenutku, čime se osigurava visoka razina dostupnosti stroja. Pokretna mašina za pranje rublja impresionira s dvostrukom glavom četke s podesivim kontaktnim pritiskom četke, aluminijskom brisačem i zapreminom spremnika od 75 litara s izvrsnim učinkom čišćenja i velikom izdržljivošću za duge primjene. I nevjerojatno je jednostavan za rukovanje i servis.

Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
  • 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
  • Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
  • Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
  • Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
  • Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 705
Radna širina usisavanja (mm) 1030
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3525
Površinski učinak praktični (m²/h) 2115
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 1,8
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
širina okretanja prolaza (mm) 1550
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,75
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1850
Dopuštena ukupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Brisač, kutni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
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Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Idealan za primjenu u industrijskim i transportnim pogonima, kao i na aerodromima
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
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