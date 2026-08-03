Izvrsna učinkovitost čišćenja i maksimalna jednostavnost upotrebe idu ruku pod ruku s našim ručnim strojem za pranje i sušenje podova BD 70/75 W Classic Bp Pack, koji se napaja snažnom litij-ionskom baterijom od 80 Ah. Standardna dvostruka disk četka s podesivim kontaktnim tlakom četke i robusni aluminijski brisač osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja, dok jednostavan operativni koncept garantira maksimalnu korisničku prihvatljivost. Integrirana litij-ionska baterija omogućuje punjenje u bilo kojem trenutku zahvaljujući izuzetno visokoj stabilnosti ciklusa, čime se osigurava visoka dostupnost stroja za pranje i sušenje podova u svakodnevnom radu. Moguće je primijeniti strujni punjenje do 50 Ampera, što omogućava brzo punjenje za samo 2 sata. Rezervoari od 75 litara upotpunjuju uspješan koncept opreme kompaktnog, robusnog i vrlo upravljivog BD 70/75 W Classic Bp Pack.