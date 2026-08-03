Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC

Naš BD 70/75 W Classic Bp Pack za pranje i sušenje podova s ručnim pogonom, koji impresionira litij-ionskom baterijom, aluminijskim brisačem, rezervoarom od 75 L i dvostrukom diskom četkom.

Izvrsna učinkovitost čišćenja i maksimalna jednostavnost upotrebe idu ruku pod ruku s našim ručnim strojem za pranje i sušenje podova BD 70/75 W Classic Bp Pack, koji se napaja snažnom litij-ionskom baterijom od 80 Ah. Standardna dvostruka disk četka s podesivim kontaktnim tlakom četke i robusni aluminijski brisač osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja, dok jednostavan operativni koncept garantira maksimalnu korisničku prihvatljivost. Integrirana litij-ionska baterija omogućuje punjenje u bilo kojem trenutku zahvaljujući izuzetno visokoj stabilnosti ciklusa, čime se osigurava visoka dostupnost stroja za pranje i sušenje podova u svakodnevnom radu. Moguće je primijeniti strujni punjenje do 50 Ampera, što omogućava brzo punjenje za samo 2 sata. Rezervoari od 75 litara upotpunjuju uspješan koncept opreme kompaktnog, robusnog i vrlo upravljivog BD 70/75 W Classic Bp Pack.

Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
  • 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
  • Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
  • Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
  • Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
  • Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 705
Radna širina usisavanja (mm) 1030
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3525
Površinski učinak praktični (m²/h) 2115
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 1,8
Vrijeme punjenja baterije (h) 2
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
širina okretanja prolaza (mm) 1550
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,75
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1850
Dopuštena ukupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Brzi punjač
  • Brisač, kutni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama
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Created with AI (artificial intelligence)

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