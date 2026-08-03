Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Naš BD 70/75 W Classic Bp Pack za pranje i sušenje podova s ručnim pogonom, koji impresionira litij-ionskom baterijom, aluminijskim brisačem, rezervoarom od 75 L i dvostrukom diskom četkom.
Izvrsna učinkovitost čišćenja i maksimalna jednostavnost upotrebe idu ruku pod ruku s našim ručnim strojem za pranje i sušenje podova BD 70/75 W Classic Bp Pack, koji se napaja snažnom litij-ionskom baterijom od 80 Ah. Standardna dvostruka disk četka s podesivim kontaktnim tlakom četke i robusni aluminijski brisač osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja, dok jednostavan operativni koncept garantira maksimalnu korisničku prihvatljivost. Integrirana litij-ionska baterija omogućuje punjenje u bilo kojem trenutku zahvaljujući izuzetno visokoj stabilnosti ciklusa, čime se osigurava visoka dostupnost stroja za pranje i sušenje podova u svakodnevnom radu. Moguće je primijeniti strujni punjenje do 50 Ampera, što omogućava brzo punjenje za samo 2 sata. Rezervoari od 75 litara upotpunjuju uspješan koncept opreme kompaktnog, robusnog i vrlo upravljivog BD 70/75 W Classic Bp Pack.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
- 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
- Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
- Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|705
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3525
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 1,8
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|2
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|širina okretanja prolaza (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1850
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Brzi punjač
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama