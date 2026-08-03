Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

Radna širina od 80 cm i volumen rezervoara od 100 L jamče učinkovito i dugotrajno čišćenje s našim bežičnim stacionarnim strojem za pranje i sušenje podova BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Snažan pogon na kotače, koji olakšava uspinjanje na nagibe, jedna je od najistaknutijih karakteristika našeg stacionarnog stroja za pranje i sušenje podova BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ovaj stroj s pogonom na bateriju i ručnim pogonom ima vrlo robusnu konstrukciju. Na primjer, visoko opterećeni dijelovi poput brisača i glave diska četke izrađeni su od čvrstog i izdržljivog aluminija. Isprobani operativni koncept s opružnim kopčama na stražnjem dijelu ručke, jednostavno povećanje kontaktnog tlaka četke s 40 na 68 kilograma za vrlo tvrdokornu prljavštinu ili za uklanjanje premaza, kao i beskonačno podesiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h, vrlo su udobni za korisnika. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućuju dugo i učinkovito čišćenje s izvedbom na površini do 4800 m² po satu. Nova snažna litij-ionska baterija od 160 Ah s izuzetno visokom stabilnošću ciklusa i mogućnošću punjenja između ciklusa osigurava maksimalnu dostupnost stroja, a s trenutnim punjenjem od 50 Ampera baterija se može puniti znatno brže.

Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
  • 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
  • Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
  • Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
  • Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
  • Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
  • Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
  • Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
  • Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
  • Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
  • Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 810
Radna širina usisavanja (mm) 1090
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4000
Površinski učinak praktični (m²/h) 2400
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 180
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 4
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1900
Dopuštena ukupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1500 x 835 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Idealan za primjenu u industrijskim i transportnim pogonima, kao i na aerodromima
  • Savršeno za čišćenje bazena, sportskih dvorana i trgovačkih centara
Pribor
Sredstva za čišćenje
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