Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Radna širina od 80 cm i volumen rezervoara od 100 L jamče učinkovito i dugotrajno čišćenje s našim bežičnim stacionarnim strojem za pranje i sušenje podova BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Snažan pogon na kotače, koji olakšava uspinjanje na nagibe, jedna je od najistaknutijih karakteristika našeg stacionarnog stroja za pranje i sušenje podova BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ovaj stroj s pogonom na bateriju i ručnim pogonom ima vrlo robusnu konstrukciju. Na primjer, visoko opterećeni dijelovi poput brisača i glave diska četke izrađeni su od čvrstog i izdržljivog aluminija. Isprobani operativni koncept s opružnim kopčama na stražnjem dijelu ručke, jednostavno povećanje kontaktnog tlaka četke s 40 na 68 kilograma za vrlo tvrdokornu prljavštinu ili za uklanjanje premaza, kao i beskonačno podesiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h, vrlo su udobni za korisnika. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućuju dugo i učinkovito čišćenje s izvedbom na površini do 4800 m² po satu. Nova snažna litij-ionska baterija od 160 Ah s izuzetno visokom stabilnošću ciklusa i mogućnošću punjenja između ciklusa osigurava maksimalnu dostupnost stroja, a s trenutnim punjenjem od 50 Ampera baterija se može puniti znatno brže.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterija
- 4- do 6-struka stabilnost ciklusa u usporedbi s olovnim baterijama.
- Brzo i srednje punjenje za dulje vrijeme rada i veću produktivnost.
- Nisko samopražnjenje tijekom dugih pauza.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
- Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
- Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
- Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
- Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|810
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2400
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 4
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za primjenu u industrijskim i transportnim pogonima, kao i na aerodromima
- Savršeno za čišćenje bazena, sportskih dvorana i trgovačkih centara