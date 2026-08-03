Snažan pogon na kotače, koji olakšava uspinjanje na nagibe, jedna je od najistaknutijih karakteristika našeg stacionarnog stroja za pranje i sušenje podova BD 80/100 W Classic Bp Pack. Ovaj stroj s pogonom na bateriju i ručnim pogonom ima vrlo robusnu konstrukciju. Na primjer, visoko opterećeni dijelovi poput brisača i glave diska četke izrađeni su od čvrstog i izdržljivog aluminija. Isprobani operativni koncept s opružnim kopčama na stražnjem dijelu ručke, jednostavno povećanje kontaktnog tlaka četke s 40 na 68 kilograma za vrlo tvrdokornu prljavštinu ili za uklanjanje premaza, kao i beskonačno podesiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h, vrlo su udobni za korisnika. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućuju dugo i učinkovito čišćenje s izvedbom na površini do 4800 m² po satu. Nova snažna litij-ionska baterija od 160 Ah s izuzetno visokom stabilnošću ciklusa i mogućnošću punjenja između ciklusa osigurava maksimalnu dostupnost stroja, a s trenutnim punjenjem od 50 Ampera baterija se može puniti znatno brže.