Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktni step-on-usisavač za ribanje s tehnikom valjaka, radne širine 55 cm, sa spremnikom vol. 40 l i krugom okretaja oko 120 cm. S Eco-modom za energetski štedljivo i ekološko čišćenje.

Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 55/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Učinkovita tehnika valjaka jamči visok učinak ribanja i poboljšano čišćenje fuga. Tako je bez muke moguće odstraniti čak i tvrdokornu prljavštinu na strukturiranim površinama. Zahvaljujući integriranoj jedinici za metenje više nije potrebno prethodno metenje koje oduzima vrijeme. Usisne gume, četke i poluge za usisavanje mogu se zamijeniti u nekoliko sekunda bez uporabe alata. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: Kompaktne dimenzije
Kompaktne dimenzije
Vidno polje započinje već 30 cm ispred vrha vozila. Za predvidivo čišćenje. Kompaktne dimenzije omogućuju prolaz na uskim mjestima kao i jednostavno skladištenje i transport.
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: S funkcijom metenja
S funkcijom metenja
Dva valjka koja se okreću u suprotnim smjerovima kupe grubu nečistoću koja se sakuplja u spremniku za pometenu nečistoću. Grubu nečistoću najprije sakupljaju 2 valjka, kako bi se osigurao što bolji rezultat usisavanja.
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Jednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem. eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Mogućnost automatskog punjenja
  • Jednostavno priključenje na vodovod. Kada je spremnik napunjen, dovod vode se automatski isključuje.
  • To štedi vrijeme, budući da je u međuvremenu moguće obaviti druge stvari.
Eco način rada
  • Štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Samo 1 gumb za sve postavke. Za pregledno i jednostavno rukovanje i minimalno potrebnu obuku.
Jednostavna zamjena
  • Usisne gumice i četka mogu se zamijeniti bez alata.
  • Nastavak za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda.
Iznimno okretan
  • Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Kompletno otklopivo
  • Za jednostavan pristup spremniku za svježu i prljavu vodu, kao i baterijama.
  • Spremnik prljave vode moguće je u potpunosti odvojiti (skinuti).
S baterijom i punjačem
  • Ready-to-go: uklj. kvalitetne gel-baterije s prilagođenim punjačom za dug životni vijek.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 550
Radna širina usisavanja (mm) 716
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Površinski učinak teoretski (m²/h) 3025
Površinski učinak praktični (m²/h) 2200
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 76
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 24 / 315
Potrošnja vode (l/min) 1,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Snaga uzimanja (W) maks. 1480
Dopuštena ukupna težina (kg) 330
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1118 x 691 x 1316

Opseg isporuke

  • Četke s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Baterija i ugradni punjač uključeni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Funkcija metenja
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
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