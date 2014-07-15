Stroj za ribanje i sušenje BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktni step-on-usisavač za ribanje s tehnikom valjaka, radne širine 55 cm, sa spremnikom vol. 40 l i krugom okretaja oko 120 cm. S Eco-modom za energetski štedljivo i ekološko čišćenje.
Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 55/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Učinkovita tehnika valjaka jamči visok učinak ribanja i poboljšano čišćenje fuga. Tako je bez muke moguće odstraniti čak i tvrdokornu prljavštinu na strukturiranim površinama. Zahvaljujući integriranoj jedinici za metenje više nije potrebno prethodno metenje koje oduzima vrijeme. Usisne gume, četke i poluge za usisavanje mogu se zamijeniti u nekoliko sekunda bez uporabe alata. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.
Značajke i prednosti
Kompaktne dimenzijeVidno polje započinje već 30 cm ispred vrha vozila. Za predvidivo čišćenje. Kompaktne dimenzije omogućuju prolaz na uskim mjestima kao i jednostavno skladištenje i transport.
S funkcijom metenjaDva valjka koja se okreću u suprotnim smjerovima kupe grubu nečistoću koja se sakuplja u spremniku za pometenu nečistoću. Grubu nečistoću najprije sakupljaju 2 valjka, kako bi se osigurao što bolji rezultat usisavanja.
Jednostavno rukovanjeJednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem. eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Mogućnost automatskog punjenja
- Jednostavno priključenje na vodovod. Kada je spremnik napunjen, dovod vode se automatski isključuje.
- To štedi vrijeme, budući da je u međuvremenu moguće obaviti druge stvari.
Eco način rada
- Štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Samo 1 gumb za sve postavke. Za pregledno i jednostavno rukovanje i minimalno potrebnu obuku.
Jednostavna zamjena
- Usisne gumice i četka mogu se zamijeniti bez alata.
- Nastavak za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda.
Iznimno okretan
- Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Kompletno otklopivo
- Za jednostavan pristup spremniku za svježu i prljavu vodu, kao i baterijama.
- Spremnik prljave vode moguće je u potpunosti odvojiti (skinuti).
S baterijom i punjačem
- Ready-to-go: uklj. kvalitetne gel-baterije s prilagođenim punjačom za dug životni vijek.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|550
|Radna širina usisavanja (mm)
|716
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|3025
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2200
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 76
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Potrošnja vode (l/min)
|1,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1480
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|330
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Opseg isporuke
- Četke s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- Baterija i ugradni punjač uključeni
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Funkcija metenja
- Sustav s dva spremnika