Vrlo kompaktni step-on-usisavač za ribanje BR 55/40 RS Bp Pack s učinkovitim baterijama od 36 V kombinira manevarsku sposobnost walk-behind-uređaja s brzinom ride-on-stroja. Mali krug okretanja od oko 120 cm omogućuje obuhvaćanje vrlo velike površine čak i na područjima s kutovima. Povišeni položaj za upravljanje pruža maksimalnu preglednost. Učinkovita tehnika valjaka jamči visok učinak ribanja i poboljšano čišćenje fuga. Tako je bez muke moguće odstraniti čak i tvrdokornu prljavštinu na strukturiranim površinama. Zahvaljujući integriranoj jedinici za metenje više nije potrebno prethodno metenje koje oduzima vrijeme. Usisne gume, četke i poluge za usisavanje mogu se zamijeniti u nekoliko sekunda bez uporabe alata. Pritiskom na gumb aktivira se Eco-mod stroja. Tako je moguće provesti redovno čišćenje uz uštedu energije i očuvanje okoliša kao i uz uštedu vremena i troškova – uz istovremeno savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući integriranom punjaču baterije se mogu brzo i jednostavno napuniti na svakoj standardnoj utičnici. Stroj je idealan za čišćenje zgrada i primjene u supermarketima, industrijskim pogonima, javnim zgradama ili zdravstvenim ustanovama.