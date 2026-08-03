Izvrsne performanse čišćenja u kombinaciji s širokim opsegom primjena i vrlo jednostavnim upravljanjem: Naš BR 75/75 W Classic Bp stroj za čišćenje podova s hodanjem impresionira u svakodnevnoj upotrebi, bilo za održavanje ili dubinsko čišćenje. Među ostalim, to je zahvaljujući dvostrukoj valjkastoj četki i robusnoj gumi za usisavanje od visokokvalitetnog aluminija. Vrlo kompaktni dizajn s pametno integriranim spremnicima od 75 litara omogućuje iznimnu manevrirnost i agilnost, dok istovremeno nudi dovoljno resursa za opsežna čišćenja podova.