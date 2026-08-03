Stroj za ribanje i sušenje BR 75/75 W Classic Bp*EU
Svestrani BR 75/75 W Classic Bp stroj za čišćenje podova s hodanjem ima spremnike za 75 litara, dvostruku valjkasti četku i vrlo jednostavan koncept upravljanja i održavanja.
Izvrsne performanse čišćenja u kombinaciji s širokim opsegom primjena i vrlo jednostavnim upravljanjem: Naš BR 75/75 W Classic Bp stroj za čišćenje podova s hodanjem impresionira u svakodnevnoj upotrebi, bilo za održavanje ili dubinsko čišćenje. Među ostalim, to je zahvaljujući dvostrukoj valjkastoj četki i robusnoj gumi za usisavanje od visokokvalitetnog aluminija. Vrlo kompaktni dizajn s pametno integriranim spremnicima od 75 litara omogućuje iznimnu manevrirnost i agilnost, dok istovremeno nudi dovoljno resursa za opsežna čišćenja podova.
Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Kontaktni pritisak se prema potrebi može povećati od 30 do 50 kilograma.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3750
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2250
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2050
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
- Prikladno za izvođače građevinskih usluga, npr. u sportskim dvoranama