Stroj za ribanje i sušenje BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
BR 75/75 W Classic Bp pokretna mašina za ribanje iza sa spremnicima od 75 litara i glavom četke s dvostrukim valjkom. Vrlo jednostavan za korištenje i prikladan za mnoge različite primjene.
Jednostavan koncept, jednostavan za korištenje, jednostavno održavanje: naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon izuzetno je jednostavna za korištenje i pruža izvrsnu učinkovitost čišćenja u mnogim različitim područjima uporabe. Između ostalog, to je zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama, kao što su glava četke s dvostrukim valjkom i izdržljivi aluminijski brisač. Robustan stroj, koji je također iznimno kompaktan unatoč velikim spremnicima od 75 litara, vrlo je manevriran i idealan za dugotrajne primjene čišćenja.
Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Kontaktni pritisak se prema potrebi može povećati od 30 do 50 kilograma.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3750
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2250
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2050
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
- Prikladno za izvođače građevinskih usluga, npr. u sportskim dvoranama