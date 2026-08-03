Jednostavan koncept, jednostavan za korištenje, jednostavno održavanje: naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon izuzetno je jednostavna za korištenje i pruža izvrsnu učinkovitost čišćenja u mnogim različitim područjima uporabe. Između ostalog, to je zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama, kao što su glava četke s dvostrukim valjkom i izdržljivi aluminijski brisač. Robustan stroj, koji je također iznimno kompaktan unatoč velikim spremnicima od 75 litara, vrlo je manevriran i idealan za dugotrajne primjene čišćenja.