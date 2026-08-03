Stroj za ribanje i sušenje BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah

BR 75/75 W Classic Bp pokretna mašina za ribanje iza sa spremnicima od 75 litara i glavom četke s dvostrukim valjkom. Vrlo jednostavan za korištenje i prikladan za mnoge različite primjene.

Jednostavan koncept, jednostavan za korištenje, jednostavno održavanje: naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 75/75 W Classic Bp na baterijski pogon izuzetno je jednostavna za korištenje i pruža izvrsnu učinkovitost čišćenja u mnogim različitim područjima uporabe. Između ostalog, to je zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama, kao što su glava četke s dvostrukim valjkom i izdržljivi aluminijski brisač. Robustan stroj, koji je također iznimno kompaktan unatoč velikim spremnicima od 75 litara, vrlo je manevriran i idealan za dugotrajne primjene čišćenja.

Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
  • Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
  • Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
  • Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
  • Kontaktni pritisak se prema potrebi može povećati od 30 do 50 kilograma.
  • Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 1030
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 3750
Površinski učinak praktični (m²/h) 2250
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 5
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,75
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 2050
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1520 x 810 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
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Područja primjene
  • Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
  • Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
  • Prikladno za izvođače građevinskih usluga, npr. u sportskim dvoranama
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