Prikladan i snažan pogon za vuču, koji čak pomaže u lakom penjanju na padine i kontinuirano je podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h, jedna je od najupečatljivijih značajki našeg BR 85/100 W Bp Classic push uređaja na baterijski pogon pokretna mašina za ribanje. Još jedna prikladna značajka za korisnike je isprobani i testirani koncept rada s opružnom kopčom na stražnjoj strani ručke i Home Base adapterom, koji vam omogućuje nošenje potrebnog pribora za čišćenje. Velika radna širina od 85 centimetara i spremnik od 100 litara omogućuju duge i učinkovite primjene čišćenja i učinak površine do 4800 kvadratnih metara na sat. BR 85/100 W Bp Classic također je optimalno pripremljen za teške primjene. Na primjer, komponente koje su izložene velikom opterećenju, kao što su brisači i valjkaste glave četke, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga mogu izdržati znatna opterećenja.