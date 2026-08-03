Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp

Učinkovita, snažna i vrlo robusna: pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Classic s radnom širinom od 85 cm i zapreminom spremnika od 100 l.

Prikladan i snažan pogon za vuču, koji čak pomaže u lakom penjanju na padine i kontinuirano je podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h, jedna je od najupečatljivijih značajki našeg BR 85/100 W Bp Classic push uređaja na baterijski pogon pokretna mašina za ribanje. Još jedna prikladna značajka za korisnike je isprobani i testirani koncept rada s opružnom kopčom na stražnjoj strani ručke i Home Base adapterom, koji vam omogućuje nošenje potrebnog pribora za čišćenje. Velika radna širina od 85 centimetara i spremnik od 100 litara omogućuju duge i učinkovite primjene čišćenja i učinak površine do 4800 kvadratnih metara na sat. BR 85/100 W Bp Classic također je optimalno pripremljen za teške primjene. Na primjer, komponente koje su izložene velikom opterećenju, kao što su brisači i valjkaste glave četke, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga mogu izdržati znatna opterećenja.

Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
  • Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
  • Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan pogonski motor od 300 W
  • Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
  • Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
  • Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
  • Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Jeftin stroj iz serije Classics
  • Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 850
Radna širina usisavanja (mm) 1090
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4250
Površinski učinak praktični (m²/h) 2550
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4,25
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 2350
Težina bez pribora (kg) 110
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1525 x 910 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp
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Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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