Potpuno opremljena snažnom baterijom od 170 Ah, odgovarajućim punjačem, kao i mnoštvom korisnih i praktičnih značajki i funkcija opreme, naša pokretna strojna mašina za ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic zna kako impresionirati od samog početka . Njegova radna širina od 85 centimetara i volumen spremnika od 100 litara omogućuju površinski učinak do 4800 četvornih metara na sat. Komponente izložene velikom opterećenju, kao što su valjkaste glave četke i brisači, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga se mogu koristiti za najteže primjene čišćenja. Snažni vučni pogon kontinuirano je podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h, a također je sposoban svladati nagibe bez ikakvih problema. Jednostavni i praktični detalji, poput izvrsnog pregleda, jednostavnog rukovanja i integriranog Home Base adaptera, koji omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju pametan cjelokupni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.