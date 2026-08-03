Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
BR 85/100 W Bp Pack Classic pokretna strojno-ribačka mašina s radnom širinom od 85 cm i spremnicima od 100 l te standardnom baterijom od 170 Ah i pripadajućim punjačem.
Potpuno opremljena snažnom baterijom od 170 Ah, odgovarajućim punjačem, kao i mnoštvom korisnih i praktičnih značajki i funkcija opreme, naša pokretna strojna mašina za ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic zna kako impresionirati od samog početka . Njegova radna širina od 85 centimetara i volumen spremnika od 100 litara omogućuju površinski učinak do 4800 četvornih metara na sat. Komponente izložene velikom opterećenju, kao što su valjkaste glave četke i brisači, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga se mogu koristiti za najteže primjene čišćenja. Snažni vučni pogon kontinuirano je podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h, a također je sposoban svladati nagibe bez ikakvih problema. Jednostavni i praktični detalji, poput izvrsnog pregleda, jednostavnog rukovanja i integriranog Home Base adaptera, koji omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju pametan cjelokupni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Značajke i prednosti
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4250
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2550
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2350
|Težina bez pribora (kg)
|110
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.