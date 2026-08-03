Potpuno opremljena dugotrajnom baterijom od 285 Ah, odgovarajućim punjačem i mnoštvom korisnih i praktičnih značajki i funkcija opreme, naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic ističe se od samog početka. Njegova radna širina od 85 centimetara i volumen spremnika od 100 litara omogućuju površinski učinak do 4800 četvornih metara na sat. Snažni vučni pogon ne samo da svladava nagibe bez napora, već je i kontinuirano podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h. Komponente koje su izložene posebno velikom opterećenju, kao što su glave četke s valjcima i brisači, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga se mogu koristiti za najteže primjene čišćenja. Jednostavni i praktični detalji, poput izvrsnog pregleda, jednostavnog rukovanja i integriranog Home Base adaptera, koji omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju pametan cjelokupni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.