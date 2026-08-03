Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Snažna baterija od 285 Ah i punjač uključeni kao standard: naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic s radnom širinom od 85 cm i spremnicima od 100 l.
Potpuno opremljena dugotrajnom baterijom od 285 Ah, odgovarajućim punjačem i mnoštvom korisnih i praktičnih značajki i funkcija opreme, naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic ističe se od samog početka. Njegova radna širina od 85 centimetara i volumen spremnika od 100 litara omogućuju površinski učinak do 4800 četvornih metara na sat. Snažni vučni pogon ne samo da svladava nagibe bez napora, već je i kontinuirano podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h. Komponente koje su izložene posebno velikom opterećenju, kao što su glave četke s valjcima i brisači, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga se mogu koristiti za najteže primjene čišćenja. Jednostavni i praktični detalji, poput izvrsnog pregleda, jednostavnog rukovanja i integriranog Home Base adaptera, koji omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju pametan cjelokupni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
- Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
- Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan pogonski motor od 300 W
- Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
- Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Jeftin stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4250
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2550
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4,25
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2350
|Težina bez pribora (kg)
|110
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.