Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Snažna baterija od 285 Ah i punjač uključeni kao standard: naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic s radnom širinom od 85 cm i spremnicima od 100 l.

Potpuno opremljena dugotrajnom baterijom od 285 Ah, odgovarajućim punjačem i mnoštvom korisnih i praktičnih značajki i funkcija opreme, naša pokretna mašina za ribanje i ribanje BR 85/100 W Bp Pack Classic ističe se od samog početka. Njegova radna širina od 85 centimetara i volumen spremnika od 100 litara omogućuju površinski učinak do 4800 četvornih metara na sat. Snažni vučni pogon ne samo da svladava nagibe bez napora, već je i kontinuirano podesiv za brzine transporta i čišćenja do 5 km/h. Komponente koje su izložene posebno velikom opterećenju, kao što su glave četke s valjcima i brisači, izrađene su od čvrstog tlačno lijevanog aluminija i stoga se mogu koristiti za najteže primjene čišćenja. Jednostavni i praktični detalji, poput izvrsnog pregleda, jednostavnog rukovanja i integriranog Home Base adaptera, koji omogućuje nošenje dodatnog pribora za čišćenje, zaokružuju pametan cjelokupni koncept BR 85/100 W Bp Pack Classic.

Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
  • Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
  • Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
  • Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
  • Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
  • Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan pogonski motor od 300 W
  • Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
  • Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
  • Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
  • Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Jeftin stroj iz serije Classics
  • Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 850
Radna širina usisavanja (mm) 1090
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4250
Površinski učinak praktični (m²/h) 2550
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 285
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4,25
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 2350
Težina bez pribora (kg) 110
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1525 x 910 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
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Područja primjene
  • Idealno za održavanje čišćenja u maloprodaji, DIY trgovinama, trgovačkim centrima, trgovini, industriji i zračnim lukama.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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