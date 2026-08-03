Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75
Idealno u područjima pod kutom: naša B 110 R mašina za ribanje s vozilom. S diskastom glavom četke s radnom širinom od 75 cm, integriranim punjačem baterija i kapacitetom spremnika od 110 L.
Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, naša samohodna mašina za ribanje B 110 R može se jednostavno puniti na različitim mjestima uz pristup vanjskim izvorima napajanja. S 2 disk četke, radnom širinom od 75 centimetara, kao i svojim posebno tankim i kompaktnim dizajnom, okretan i pokretljiv stroj također je prikladan za čišćenje pod kutovima. Nevjerojatno je jednostavan za rukovanje s prekidačem EASY Operation, radnim elementima označenim bojama i zaslonom u boji za unos svih važnih postavki na 30 jezika. To je podržano inovativnim KIK sustavom ključeva, koji u biti isključuje bilo kakve greške u radu. Spremnik svježe vode od 110 litara puni se funkcijom Auto Fill, čime se štedi vrijeme, a doziranje vode ovisno o brzini osigurava nisku potrošnju koja se može prilagoditi u bilo kojem trenutku. Korisnik također ima koristi od udobnog podešavanja visine sjedala, kao i dnevnih svjetala za veću pasivnu sigurnost.
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Inovativni KIK sustavKljučevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka. Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|40
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|248
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta