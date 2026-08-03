Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, naša samohodna mašina za ribanje B 110 R može se jednostavno puniti na različitim mjestima uz pristup vanjskim izvorima napajanja. S 2 disk četke, radnom širinom od 75 centimetara, kao i svojim posebno tankim i kompaktnim dizajnom, okretan i pokretljiv stroj također je prikladan za čišćenje pod kutovima. Nevjerojatno je jednostavan za rukovanje s prekidačem EASY Operation, radnim elementima označenim bojama i zaslonom u boji za unos svih važnih postavki na 30 jezika. To je podržano inovativnim KIK sustavom ključeva, koji u biti isključuje bilo kakve greške u radu. Spremnik svježe vode od 110 litara puni se funkcijom Auto Fill, čime se štedi vrijeme, a doziranje vode ovisno o brzini osigurava nisku potrošnju koja se može prilagoditi u bilo kojem trenutku. Korisnik također ima koristi od udobnog podešavanja visine sjedala, kao i dnevnih svjetala za veću pasivnu sigurnost.