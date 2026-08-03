Dizajniran za performanse od 4500 m² na sat, naš baterijski, kompaktan i okretan stroj za usisavanje i ribanje B 110 R impresionira opsežnim paketom opreme, pouzdanim inženjeringom četkica radne širine 75 centimetara i spremnicima od 110 litara za svježu i prljavu vodu. Sve funkcije su prikladne, jednostavne za upotrebu i mogu se kontrolirati putem velikog zaslona u boji na 30 jezika, a upravljački elementi kodirani u boji dodatno olakšavaju rukovanje. Integrirani sustav ključeva KIK omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja, čime učinkovito pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka. Naša funkcija automatskog punjenja, sustav za doziranje sredstva za čišćenje doze i doziranje vode ovisne o brzini standardni su za uštedu vremena i resursa. Korisnik također koristi iznimnu udobnost vožnje i visoku razinu sigurnosti zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju.