Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75

Štedljivi stroj za usisavanje i ribanje sa sjedalom B 110 R sa sustavom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE, doziranjem vode ovisno o brzini i inovativnim KIK sustavom ključeva.

Baterijski stroj za usisavanje i ribanje sa sjedalom B 110 R s provjerenom tehnikom četkica s valjcima, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom pometanja za brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Kako bi uštedio resurse, stroj ima sustav za doziranje sredstva za čišćenje te doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija automatskog punjenja dolazi standardno za praktično punjenje spremnika slatke vode od 110 litara koji štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji, kojim se može upravljati na 30 jezika i putem kojeg se vrše sve važne postavke, također je uključen u standardni paket opreme. Kako bi se pouzdano spriječile operativne pogreške, pojedinačna pristupna prava mogu se dodijeliti svakom korisniku s inovativnim sustavom KIK ključeva. Korisnik također koristi visoku razinu udobnosti vožnje i povećanu sigurnost zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Bočna podloga za pročišćavanje za proširenje radne širine i čišćenje blizu rubova također je dostupna kao dodatna oprema.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75: Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 500
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 251
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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