Baterijski stroj za usisavanje i ribanje sa sjedalom B 110 R s provjerenom tehnikom četkica s valjcima, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom pometanja za brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Kako bi uštedio resurse, stroj ima sustav za doziranje sredstva za čišćenje te doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija automatskog punjenja dolazi standardno za praktično punjenje spremnika slatke vode od 110 litara koji štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji, kojim se može upravljati na 30 jezika i putem kojeg se vrše sve važne postavke, također je uključen u standardni paket opreme. Kako bi se pouzdano spriječile operativne pogreške, pojedinačna pristupna prava mogu se dodijeliti svakom korisniku s inovativnim sustavom KIK ključeva. Korisnik također koristi visoku razinu udobnosti vožnje i povećanu sigurnost zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Bočna podloga za pročišćavanje za proširenje radne širine i čišćenje blizu rubova također je dostupna kao dodatna oprema.