Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+R75
Štedljivi stroj za usisavanje i ribanje sa sjedalom B 110 R sa sustavom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE, doziranjem vode ovisno o brzini i inovativnim KIK sustavom ključeva.
Baterijski stroj za usisavanje i ribanje sa sjedalom B 110 R s provjerenom tehnikom četkica s valjcima, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom pometanja za brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Kako bi uštedio resurse, stroj ima sustav za doziranje sredstva za čišćenje te doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija automatskog punjenja dolazi standardno za praktično punjenje spremnika slatke vode od 110 litara koji štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji, kojim se može upravljati na 30 jezika i putem kojeg se vrše sve važne postavke, također je uključen u standardni paket opreme. Kako bi se pouzdano spriječile operativne pogreške, pojedinačna pristupna prava mogu se dodijeliti svakom korisniku s inovativnim sustavom KIK ključeva. Korisnik također koristi visoku razinu udobnosti vožnje i povećanu sigurnost zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Bočna podloga za pročišćavanje za proširenje radne širine i čišćenje blizu rubova također je dostupna kao dodatna oprema.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeIzrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|500
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|251
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta