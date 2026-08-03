Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75

B 110 R stroj za ribanje s vozilom opremljen s 2 disk četke i bočnom platformom za ribanje, kao i DOSE sustavom doziranja sredstva za čišćenje, za površinske performanse od 4500 m² na sat.

Naša baterijska mašina za ribanje s vozilom B 110 R impresionira ne samo izvrsnim rezultatima čišćenja, već i iznimno jednostavnim i sigurnim radom. Na primjer, prekidač EASY Operation za jednostavan odabir načina čišćenja. Ili veliki zaslon u boji, kojim se može upravljati na 30 jezika i preko kojeg se vrše sve važne postavke. Kako bi se pouzdano spriječile pogreške u radu, svakom korisniku se mogu dodijeliti individualna prava pristupa pomoću inovativnog KIK sustava ključeva. Korisnik također ima koristi od visoke razine udobnosti u vožnji zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala. Dvije disk četke i pričvršćeni bočni dio za ribanje, koji proširuje radnu širinu od 75 centimetara za 10 centimetara i omogućava čišćenje blizu rubova, osiguravaju izvrsne rezultate, čak iu posebno nezgodnim područjima. Naša funkcija Auto Fill uključena je za punjenje spremnika svježe vode od 110 litara koje štedi vrijeme, dok DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini štede resurse.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Dozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 5100
Površinski učinak praktični (m²/h) 3600
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 40
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 258
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna četka za ribanje
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+D75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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