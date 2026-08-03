Naša baterijska mašina za ribanje s vozilom B 110 R impresionira ne samo izvrsnim rezultatima čišćenja, već i iznimno jednostavnim i sigurnim radom. Na primjer, prekidač EASY Operation za jednostavan odabir načina čišćenja. Ili veliki zaslon u boji, kojim se može upravljati na 30 jezika i preko kojeg se vrše sve važne postavke. Kako bi se pouzdano spriječile pogreške u radu, svakom korisniku se mogu dodijeliti individualna prava pristupa pomoću inovativnog KIK sustava ključeva. Korisnik također ima koristi od visoke razine udobnosti u vožnji zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala. Dvije disk četke i pričvršćeni bočni dio za ribanje, koji proširuje radnu širinu od 75 centimetara za 10 centimetara i omogućava čišćenje blizu rubova, osiguravaju izvrsne rezultate, čak iu posebno nezgodnim područjima. Naša funkcija Auto Fill uključena je za punjenje spremnika svježe vode od 110 litara koje štedi vrijeme, dok DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini štede resurse.