S kapacitetom spremnika od 110 litara svaki za svježu vodu i prljavu vodu, kao i valjkastom glavom četke s radnom širinom od 75 centimetara i integriranom jedinicom za metenje, strojna mašina za ribanje B 110 R s pogonom na baterije upravlja učinkom površine do 1 sat. 5100 m². Sa standardnim bočnim dijelom za ribanje radna širina može se produžiti za 10 centimetara i mogu se očistiti područja blizu rubova. Sve se postavke jednostavno unose na velikom zaslonu u boji na 30 jezika, upravljački elementi označeni bojama olakšavaju rad korisniku, sjedalo podesivo po visini osigurava maksimalnu udobnost, dnevna svjetla povećavaju sigurnost, a funkcija Auto Fill štedi dragocjenost radno vrijeme. Zahvaljujući inovativnom sustavu ključeva KIK, s kojim se različitim korisnicima mogu dodijeliti različita prava za podešavanje načina čišćenja i drugih funkcija, pogreške u radu su učinkovito spriječene. B 110 R također štedi resurse uz DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini.