Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bc Dose+SSD+R75
B 110 R stroj za ribanje s pogonom na baterije sa sustavom doziranja DOSE, glavom četke s valjkom, bočnom platformom za ribanje i spremnicima od 110 litara. Za čišćenje do 5100 m2 na sat.
S kapacitetom spremnika od 110 litara svaki za svježu vodu i prljavu vodu, kao i valjkastom glavom četke s radnom širinom od 75 centimetara i integriranom jedinicom za metenje, strojna mašina za ribanje B 110 R s pogonom na baterije upravlja učinkom površine do 1 sat. 5100 m². Sa standardnim bočnim dijelom za ribanje radna širina može se produžiti za 10 centimetara i mogu se očistiti područja blizu rubova. Sve se postavke jednostavno unose na velikom zaslonu u boji na 30 jezika, upravljački elementi označeni bojama olakšavaju rad korisniku, sjedalo podesivo po visini osigurava maksimalnu udobnost, dnevna svjetla povećavaju sigurnost, a funkcija Auto Fill štedi dragocjenost radno vrijeme. Zahvaljujući inovativnom sustavu ključeva KIK, s kojim se različitim korisnicima mogu dodijeliti različita prava za podešavanje načina čišćenja i drugih funkcija, pogreške u radu su učinkovito spriječene. B 110 R također štedi resurse uz DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeIzrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškoveDozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 5100
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3600
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|500
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|258
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna četka za ribanje
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta