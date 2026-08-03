Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Classic +D75

Snažna strojna mašina za ribanje s velikim spremnicima od 110 l, glavom disk četke širine 75 cm, KIK sustavom ključeva i EASY Operation prekidačem za jednostavno rukovanje.

Osmišljena za duge radne intervale na površinama srednje veličine, naša posebno tiha strojna mašina za ribanje B 110 R Classic, opremljena velikim pretincem za baterije, lako čisti do 4500 kvadratnih metara na sat. Također ima izdašne spremnike od 110 litara za svježu i prljavu vodu, ekonomičan način rada eco!efficiency, pouzdan i provjeren inženjering disk četki s radnom širinom od 75 centimetara i brisačem izrađenim od visokokvalitetnog tlačno lijevanog aluminija s vodećim na tržištu performanse usisavanja. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja, višejezični zaslon, pametna sklopka EASY Operation i kontrolni elementi označeni bojama osiguravaju vrlo jednostavno rukovanje. Za još veću radnu udobnost i sigurnost, stroj je također opremljen dobro vidljivim dnevnim svjetlima.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Motor s četkama
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 75 / 40
širina okretanja prolaza (cm) 175
Potrošnja vode (l/min) maks. 5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Težina bez pribora (kg) 251
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1635 x 975 x 1265

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Classic +D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Classic +D75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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