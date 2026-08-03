Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Classic +D75
Snažna strojna mašina za ribanje s velikim spremnicima od 110 l, glavom disk četke širine 75 cm, KIK sustavom ključeva i EASY Operation prekidačem za jednostavno rukovanje.
Osmišljena za duge radne intervale na površinama srednje veličine, naša posebno tiha strojna mašina za ribanje B 110 R Classic, opremljena velikim pretincem za baterije, lako čisti do 4500 kvadratnih metara na sat. Također ima izdašne spremnike od 110 litara za svježu i prljavu vodu, ekonomičan način rada eco!efficiency, pouzdan i provjeren inženjering disk četki s radnom širinom od 75 centimetara i brisačem izrađenim od visokokvalitetnog tlačno lijevanog aluminija s vodećim na tržištu performanse usisavanja. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja, višejezični zaslon, pametna sklopka EASY Operation i kontrolni elementi označeni bojama osiguravaju vrlo jednostavno rukovanje. Za još veću radnu udobnost i sigurnost, stroj je također opremljen dobro vidljivim dnevnim svjetlima.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|75 / 40
|širina okretanja prolaza (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Težina bez pribora (kg)
|251
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta