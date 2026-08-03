Osmišljena za duge radne intervale na površinama srednje veličine, naša posebno tiha strojna mašina za ribanje B 110 R Classic, opremljena velikim pretincem za baterije, lako čisti do 4500 kvadratnih metara na sat. Također ima izdašne spremnike od 110 litara za svježu i prljavu vodu, ekonomičan način rada eco!efficiency, pouzdan i provjeren inženjering disk četki s radnom širinom od 75 centimetara i brisačem izrađenim od visokokvalitetnog tlačno lijevanog aluminija s vodećim na tržištu performanse usisavanja. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja, višejezični zaslon, pametna sklopka EASY Operation i kontrolni elementi označeni bojama osiguravaju vrlo jednostavno rukovanje. Za još veću radnu udobnost i sigurnost, stroj je također opremljen dobro vidljivim dnevnim svjetlima.