Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Classic +R75
Idealno za površine srednje veličine: okretna, tiha mašina za ribanje s pogonom na baterije sa spremnicima od 110 l i visokoučinkovitom glavom četke i brisačem.
The very easy to use, battery powered ride-on scrubber dryer B 110 R Classic features a squeegee with market leading suction performance as well as a 75 centimetre wide roller brush head with time saving pre-sweeping function – both made of high quality die-cast aluminium. 110-litre tanks for fresh and dirty water not only enable longer working periods, but also area performance of up to 4,500 square metres per hour. Thanks to its compact construction design, the B 110 R Classic is very agile and is therefore also very suitable for cleaning angled areas. The integrated daytime running lights ensure the best overview and visibility. The high contact pressure of the rollers ensures excellent cleaning results and, if necessary, they can be changed quickly and easily. A large display for setting all important functions in over 30 languages and easy-to-understand, colour-coded control elements make the machine easy to use. The intelligent KIK key system for individual assignment of access rights to the machine's functions also prevents unwanted operating errors.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|75 / 500
|širina okretanja prolaza (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Težina bez pribora (kg)
|251
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Integrirani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta