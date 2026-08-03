Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75

Glava valjkaste četke, 160 Ah litij željezo fosfatna baterija, integrirani punjač baterija i sustav doziranja deterdženta DOSE kao standard: pouzdana strojna mašina za ribanje B 110 R.

Jednostavna za korištenje i pouzdana za visokoučinkovito čišćenje i najbolje TCO vrijednosti: naša B 110 R Bp Pack strojna mašina za ribanje s vozilom ima impresivno opsežan izbor standardne opreme za maksimalnu isplativost. Opseg isporuke uključuje litij-ionsku bateriju od 160 Ah s mogućnošću brzog i srednjeg punjenja, koja ima radni vijek oko četiri puta duži od olovnih baterija, plus punjač baterija. Također ima brojne inteligentne funkcije – kao što je funkcija automatskog punjenja za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode, doziranje vode koje se prilagođava brzini i DOSE sustav za doziranje deterdženta. S radnom širinom od 75 centimatra, glava četke s valjkom s praktičnom funkcijom metenja, zajedno s dva spremnika od 110 litara, pruža učinak površine do 5.100 kvadratnih metara na sat. Posljednje, ali ne i najmanje važno, inteligentni sustav ključeva KIK za dodjelu pojedinačnih prava pristupa i vrlo jednostavno upravljanje strojem preko prekidača EASY Operation i velikog zaslona u boji, dostupnog na 30 jezika, osiguravaju maksimalnu sigurnost i praktičnost.

Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
  • Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Dugotrajan litij-ionski akumulator
  • Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
  • Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
  • Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Doziranje vode ovisno o brzini
  • Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
  • Funkcija štednje vode povećava performanse.
  • Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 180
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 350
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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