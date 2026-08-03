Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Glava valjkaste četke, 160 Ah litij željezo fosfatna baterija, integrirani punjač baterija i sustav doziranja deterdženta DOSE kao standard: pouzdana strojna mašina za ribanje B 110 R.
Jednostavna za korištenje i pouzdana za visokoučinkovito čišćenje i najbolje TCO vrijednosti: naša B 110 R Bp Pack strojna mašina za ribanje s vozilom ima impresivno opsežan izbor standardne opreme za maksimalnu isplativost. Opseg isporuke uključuje litij-ionsku bateriju od 160 Ah s mogućnošću brzog i srednjeg punjenja, koja ima radni vijek oko četiri puta duži od olovnih baterija, plus punjač baterija. Također ima brojne inteligentne funkcije – kao što je funkcija automatskog punjenja za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode, doziranje vode koje se prilagođava brzini i DOSE sustav za doziranje deterdženta. S radnom širinom od 75 centimatra, glava četke s valjkom s praktičnom funkcijom metenja, zajedno s dva spremnika od 110 litara, pruža učinak površine do 5.100 kvadratnih metara na sat. Posljednje, ali ne i najmanje važno, inteligentni sustav ključeva KIK za dodjelu pojedinačnih prava pristupa i vrlo jednostavno upravljanje strojem preko prekidača EASY Operation i velikog zaslona u boji, dostupnog na 30 jezika, osiguravaju maksimalnu sigurnost i praktičnost.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Dugotrajan litij-ionski akumulator
- Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
- Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
- Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|350
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta