Jednostavna za korištenje i pouzdana za visokoučinkovito čišćenje i najbolje TCO vrijednosti: naša B 110 R Bp Pack strojna mašina za ribanje s vozilom ima impresivno opsežan izbor standardne opreme za maksimalnu isplativost. Opseg isporuke uključuje litij-ionsku bateriju od 160 Ah s mogućnošću brzog i srednjeg punjenja, koja ima radni vijek oko četiri puta duži od olovnih baterija, plus punjač baterija. Također ima brojne inteligentne funkcije – kao što je funkcija automatskog punjenja za punjenje spremnika svježe vode uz uštedu vremena, sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode, doziranje vode koje se prilagođava brzini i DOSE sustav za doziranje deterdženta. S radnom širinom od 75 centimatra, glava četke s valjkom s praktičnom funkcijom metenja, zajedno s dva spremnika od 110 litara, pruža učinak površine do 5.100 kvadratnih metara na sat. Posljednje, ali ne i najmanje važno, inteligentni sustav ključeva KIK za dodjelu pojedinačnih prava pristupa i vrlo jednostavno upravljanje strojem preko prekidača EASY Operation i velikog zaslona u boji, dostupnog na 30 jezika, osiguravaju maksimalnu sigurnost i praktičnost.