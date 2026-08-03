Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75

B 110 R impresionira svojom litij-željezo-fosfatnom baterijom od 160 Ah, integriranim punjačem baterije, bočnom platformom za ribanje i sustavom za doziranje deterdženta DOSE.

Stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 110 R Bp Pack kombinira opsežnu opremu s vrlo dobrim TCO vrijednostima. To je zahvaljujući brojnim inovacijama koje sadrži - poput funkcije automatskog punjenja za uštedu vremena prilikom punjenja spremnika svježe vode, sustava ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode, doziranja vode koje se prilagođava brzini i sustava doziranja deterdženta DOSE. Dugotrajne operacije čišćenja i površinski učinak od 5100 četvornih metara na sat omogućeni su kombinacijom standardne litij-ionske baterije od 160 Ah, spremnika od 110 litara i glave disk četke s radnom širinom od 75 centimetara, što produžuje ugrađenu bočnu ploču za ribanje, koja štedi vrijeme i troškove, za dodatnih 10 centimetara kako bi se omogućilo čišćenje sve do rubova, čak i ispod polica u nekim slučajevima. Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, međupunjenje izdržljive baterije, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija, moguće je u bilo kojem trenutku. KIK sustav ključeva za individualno dodjeljivanje prava pristupa i jednostavno rukovanje pomoću EASY Operation prekidača i zaslona u boji zaokružuju impresivan cjelokupni dizajn.

Značajke i prednosti
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
  • Dozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova.
  • Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja.
  • Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Dugotrajan litij-ionski akumulator
  • Do četiri puta dulji vijek trajanja u usporedbi s baterijama na bazi olova.
  • Kratko i srednje punjenje moguće bez oštećenja baterije.
  • Manje promjena baterija, niži troškovi, manje vremena zastoja.
Doziranje vode ovisno o brzini
  • Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
  • Funkcija štednje vode povećava performanse.
  • Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 5100
Površinski učinak praktični (m²/h) 3600
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 180
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 380,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna četka za ribanje
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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Created with AI (artificial intelligence)

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