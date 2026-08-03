Stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 110 R Bp Pack kombinira opsežnu opremu s vrlo dobrim TCO vrijednostima. To je zahvaljujući brojnim inovacijama koje sadrži - poput funkcije automatskog punjenja za uštedu vremena prilikom punjenja spremnika svježe vode, sustava ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika prljave vode, doziranja vode koje se prilagođava brzini i sustava doziranja deterdženta DOSE. Dugotrajne operacije čišćenja i površinski učinak od 5100 četvornih metara na sat omogućeni su kombinacijom standardne litij-ionske baterije od 160 Ah, spremnika od 110 litara i glave disk četke s radnom širinom od 75 centimetara, što produžuje ugrađenu bočnu ploču za ribanje, koja štedi vrijeme i troškove, za dodatnih 10 centimetara kako bi se omogućilo čišćenje sve do rubova, čak i ispod polica u nekim slučajevima. Zahvaljujući integriranom punjaču baterija, međupunjenje izdržljive baterije, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija, moguće je u bilo kojem trenutku. KIK sustav ključeva za individualno dodjeljivanje prava pristupa i jednostavno rukovanje pomoću EASY Operation prekidača i zaslona u boji zaokružuju impresivan cjelokupni dizajn.